Vermögensverwalter im 'Capital'-Test: B&K Vermögen, BV&P Vermögen, Grüner Fisher Investments, Liqid Asset Management und Spiekermann & Co erzielen Bestwertungen

Berlin (ots) - Auswertung von 13.430 Depot-Daten von 47unabhängigen Vermögensverwaltern zeigt erheblicheLeistungsunterschiedeBerlin, 22. August 2019 - Den kontinuierlich wachsenden Markt dermehr als 400 bei der BaFin registrierten unabhängigenVermögensverwalter zu durchblicken, ist für die meisten Privatanlegerkaum machbar. Deshalb hat das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe9/2019) gemeinsam mit dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA)13.430 anonymisierte Depot-Daten von 47 Vermögensverwaltern in dreiDepot-Klassen (konservativ, ausgewogen, chancenorientiert)analysiert, die die führenden Depot-Banken V-Bank und DAB BNP Paribaszur Verfügung stellten.Bewertet wurden in dem erstmals von 'Capital' durchgeführten Testjeweils die Portfolio-Struktur, die Produktumsetzung, dasRisikomanagment und die Kosteneffizienz. Am besten haben die fünfAnbieter B&K Vermögen in Köln, BV&P Vermögen in Kempten, GrünerFisher Investments in Rodenbach, die Berliner Liqid Asset Managementund Spiekermann & Co aus Osnabrück in allen Kategorien abgeschnittenund erhielten dafür die Bestwertung (Fünf-Sterne). "Bei jenenAnbietern, bei denen die Portfolio-Struktur, Produktauswahl undKosteneffizienz gut sind, kann man davon ausgehen, dass auch derlangfristige Anlageerfolg stimmt", erläutert IVA-Vorstand AndreasRitter.Neben den fünf Top-Platzierten lieferten 16 Anbieter über alleDepot-Klassen hinweg im 'Capital'-Test auffallend gute Ergebnisse abund erreichten eine Gesamtbewertung von vier Sternen. Darüber hinauskonnten 18 Anbieter jeweils als FünfsterneVermögensvererwalter ineinzelnen Kategorien punkten. Dem 'Capital'-Test zufolge scheinen"Ausgewogene Depots" eine leichte Stärke der Vermögensverwalter zusein. Acht Mal wurde dafür die Bestnote vergeben. Bei denkonservativen und chancenorientierten Depots gab es je siebenHöchstwertungen. Die Berliner Liqid Asset Management konnte alseinziger Anbieter in allen drei Depot-Kategorien die Bestnoteerzielen.Pressekontakt:Nadine Oberhuber, Redaktion 'Capital' München,Tel. 089/1792 8881, E-Mail: oberhuber.nadine@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell