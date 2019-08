Stimmungsanalyse für die wichtigsten Coins. Bitcoin aktuell im negativen Bereich

Nach Schwankungen in den vergangenen Stunden hat sich die kurzfristige Stimmung der Marktteilnehmer in Social Media im negativen Bereich eingependelt. Das aktuelle Sentiment für Bitcoin liegt bei -17 Punkten von max. -100 Punkten (Stand: 10:51 Uhr MESZ). Gegen 10:51 Uhr MESZ zeigt das Stimmungsbarometer für NEO +47 Punkte an.

Nachfolgend die aktuellen Stimmungs- und Buzzwerte für die wichtigsten Kryptowährungen (Sentiment: max: +100 ...



