Starwood Capital erwirbt Minderheitsbeteiligung am führenden Immobilienunternehmen CA Immo

Wien und Luxemburg - Starwood Capital Group, eineführende globale private Investmentgesellschaft, meldete heute ihreZustimmung zum Erwerb von 25.690.163 auf den Inhaber lautendenStückaktien sowie von vier Namensaktien für CA Immobilien Anlagen AG("CA Immo") durch kontrollierte Tochtergesellschaften der ImmofinanzGroup an, was etwa 26 % der ausgegebenen Aktien für CA Immoentspricht.Barry Sternlicht, Vorsitzender und CEO der Starwood Capital Group,kommentierte: "Starwood Capital ist ein führendes internationalesInvestitionsunternehmen mit nachweislichen Erfolgen inunterschiedlichen Anlageklassen im Immobiliensektor sowie fürwachsende, leistungsstarke Aktiengesellschaften. Wir sehen großesPotenzial für die österreichischen, deutschen sowie zentral- undosteuropäischen Immobilienmärkte und sind überzeugt, dass wir alsweitblickender, strategischer Ankeraktionär mit beträchtlichemEigenkapital und einschlägiger Erfahrung ein natürlicher Partner fürdie Geschäftsleitung von CA Immo sind, um sie in ihrem Unterfangen zuunterstützen, nachhaltig hohe Renditen für ihre Gesellschafter zuerzielen."Keegan Viscius, der für europaweite Immobilieninvestitionenverantwortliche Senior Vice President von Starwood Capital, sagte:"Diese bedeutende Investition spiegelt unser anhaltendes Vertrauen indie grundlegenden Rahmenbedingungen der österreichischen, deutschensowie zentral- und osteuropäischen Märkte wider. Wir sehen einerVerbindung unseres flexiblen Kapitals sowie Erfahrungsschatzes undder marktführenden Plattform von CA Immo mit Spannung entgegen."Diese Transaktion findet vorbehaltlich der Genehmigungen der füreine solche Transaktion zuständigen Behörden statt und wirdvoraussichtlich im dritten Quartal 2018 abgeschlossen.UBS, Schönherr Rechtsanwälte und Cushman & Wakefield fungiertenals Berater für Starwood Capital.Informationen zur Starwood Capital GroupDie Starwood Capital Group ist eine private alternativeInvestmentgesellschaft mit Fokus auf globale Immobilien,Energieinfrastruktur sowie Öl und Gas. Das Unternehmen und seineTochtergesellschaften unterhalten 11 Büros in fünf Ländern weltweitund beschäftigen derzeit rund 3.800 Mitarbeiter. Die Starwood CapitalGroup hat seit ihrer Gründung im Jahr 1991 45 Milliarden USDEigenkapital aufgenommen und verwaltet derzeit rund 56 Milliarden USDan Vermögenswerten. Das Unternehmen hat weltweit in nahezu jedeKategorie von Immobilien investiert und dabei opportunistisch dieAnlageklassen, Regionen und Positionen im Kapitalstapel verschoben,um von der Entwicklung der Risiko- und Ertragsdynamik zu profitieren.In den letzten 26 Jahren haben die Starwood Capital Group und ihreTochtergesellschaften erfolgreich eine Investitionsstrategieumgesetzt, die den Aufbau von Unternehmen sowohl auf dem privaten alsauch auf dem öffentlichen Markt umfasst. Weitere Informationen findenSie unter starwoodcapital.com.