Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,03. Juli 2018,20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert das Wirtschaftsmagazin.Geplante Themen der Sendung:Sommer, Sonne, Sonnencreme: Produkte im TestEs gibt unzählige Sonnenschutzmittel auf dem Markt. Spray, Lotion,Milch - mal wasserfest, mal sensitiv. Sie alle sollen die Hautschützen. Aber bewahren teure Sonnencremes besser als günstige voreinem Sonnenbrand? Lohnt sich die Mehrausgabe für Spezialprodukte,etwa für Menschen mit Allergien oder Mallorca-Akne? Und worinunterschieden sich diese von herkömmlichen Produkten? "Marktcheck"macht den Test.Bringt das neue Fleisch-Label beim Discounter tatsächlich mehrTierschutz?Über ein einheitliches Tierwohl-Label, das für mehr Transparenzund bessere Haltungsbedingungen sorgen soll, wird schon langediskutiert. Jetzt haben Discounter wie Lidl oder Netto die Politiküberholt, und eigene Herkunftssiegel für ihr Fleisch eingeführt. Aberbringen diese - von Discounter zu Discounter unterschiedlichen -Siegel wirklich mehr Tierschutz und Transparenz? "Marktcheck" nimmtdie Label unter die Lupe.Stromausfall: Handwerker im TestNichts geht mehr: Licht, Fernseher, Radio. Schnell steht fest -der Strom ist weg. Ist nicht nur einfach die Sicherung rausgeflogen,wird die Fehlersuche für den Laien schwer. Der Notdienst muss her.Doch geht den schnell herbei gerufenen Handwerkern gleich ein Lichtauf? "Marktcheck" macht mit versteckter Kamera dieHandwerker-Stichprobe.Nachgerechnet: Was von der Betriebsrente bleibtWer im Alter finanziell einigermaßen gut dastehen will, mussvorsorgen - zum Beispiel mit einer betrieblichen Altersvorsorge. Wasviele nicht wissen: Wird die Versicherung am Ende der Laufzeitausbezahlt, muss darauf der volle Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteilzur gesetzlichen Krankenversicherung plus Zusatzbeitrag undPflegeversicherung gezahlt werden. Das schmälert die Summe deutlich,kann bis zu 20 Prozent ausmachen. "Marktcheck"-Finanzexpertin BarbaraSternberger-Frey klärt auf, und gibt Tipps, wie man sich optimalabsichern kann."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski,Telefon 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell