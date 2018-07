Schweppes mit dem besten Monat in der Marken-Geschichte

Kreuztal (ots) - Gefragt wie nie zuvor: Juni 2018 geht als besterMonat in die Schweppes-Geschichte ein. Er brachte mit über 130.000 hleinen historischen Rekordausstoß.Damit gelingt Schweppes, dem Original ob Pur oder im Mix, derweitere deutliche Ausbau der Marktführerschaft in Handel undGastronomie. Die Schweppes Classics, besonders die beiden Tonics -Schweppes Indian und Dry Tonic Water - sind mit ihrer langanhaltendenKohlensäure bis heute die Tonics der Wahl und ideale Filler, wenn esum das Mixen des Dauerbrenners unter den Trendgetränken "Gin & Tonic"geht. Der weiterhin bestehende Hype um den Longdrink sorgt imAllgemeinen für eine positive Entwicklung desBitterlimonadensegments, in der Schweppes weiterhin das tonangebendeOriginal bleibt. Größter Beliebtheit erfreut sich auch das fruchtigeSchweppes Russian Wild Berry, welches dem bitteren Portfolioerfrischend beerige Noten entgegensetzt und sich damit längst alsTrendsetter durchgesetzt hat. Weiterhin positiv entwickeln sich diesog. "Schweppes Premium Mixer", eine eigenständige Range mit vierhochwertigen Tonic Sorten: Pur ein Genuss, im Mix perfekt, um dieverschiedensten Gin-Charakteristika zu unterstreichen.Bei Schweppes wird es darum gehen, den Erfolgskurs auch in denkommenden Monaten fortzusetzen. Hierzu dient vor allem die weitereAusweitung der neuen Kampagne "Original bleibt Original - Pur & imMix" auf allen relevanten Mediakanälen. Darüber hinaus trifftSchweppes mit der neuen Range "ZERO" in den Sorten Original BitterLemon Zero und Indian Tonic Water Zero, den Zeitgeist perfekt undwird sicherlich neue Verbraucher für die Marke gewinnen.Orangina konnte sich im Markt gut behaupten und startet mit derneuen Kampagne "Dreh's doch mal um" und einem neuen 0,5 lEinweggebinde in der typischen Oranginaflaschenform in dieSommersaison.Dr Pepper, die US-Kultmarke, konnte die Wachstumsdynamik weiterfortsetzen. Hier waren insbesondere die Sorten Dr Pepper Cherry undDr Pepper Energy die Wachstumstreiber.Pressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,c/o Dr. Franz-J. WeihrauchTel.: 02732-880-815, Fax: 02732-880-11-815,E-Mail: presse@schweppes.deOriginal-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuell