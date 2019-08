Baden-Baden (ots) -Zehnteilige Spurensuche zum 30. Jahrestag des Berliner Mauerfallsab 2.9. in SWR2 / ab 24.8. als Podcast auf SWR2.de und in der ARDAudiothek sowie Webdoku online auf SWR2.deZum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer erinnert SWR2 miteiner dokumentarischen Spurensuche an die innerdeutsche Teilung undihre Folgen. Die Radio- und Podcastserie "Der Koffer aus demMauerstreifen" lässt Zeitgeschichte anhand der biografischenFragmente eines Unbekannten lebendig werden. Ausgangspunkt ist einKoffer, gefunden Anfang der 1980er-Jahre auf einem stillgelegtenBahnsteig im geteilten Berlin - mitten im Mauerstreifen. Fotos,Postkarten und Dokumente eines Menschen wurden darin wie in einerZeitkapsel aufbewahrt. Die Autorinnen Marianne Wendt und FrédériqueVeith versuchen das Rätsel des Koffers zu lösen und seinen Besitzerausfindig zu machen. "SWR2 Tandem" sendet die Serie von 2. bis 6.September im Radio, bereits ab 24. August (12 Uhr) geht sie alsPodcast auf SWR2.de und in der ARD Audiothek online. Eine Webdoku aufSWR2.de macht die Geschichte mit Fotos, interaktiven Grafiken sowiehistorischem Filmmaterial und O-Tönen noch greifbarer.Ein Koffer voller Zeit-GeschichtenDie Geschichte von "Der Koffer aus dem Mauerstreifen" beginnt2007, als ein ehemaliger Reichsbahnmitarbeiter der JournalistinFrédérique Veith einen kleinen Koffer überreicht, mit der Bitte,dessen Geschichte zu erzählen. Im toten Winkel der Berliner Mauer,auf einem stillgelegten Gleis am S-Bahnhof Gesundbrunnen, hat seinInhalt die Zeit seit den 1980er-Jahren unbeschadet überdauert.Frédérique Veith begibt sich zusammen mit ihrer Kollegin MarianneWendt auf eine langwierige Suche, um seinen Weg zu rekonstruieren.Sie recherchieren in Archiven, treffen Zeitzeugen, gehen anOriginalschauplätze, die mit dem Koffer in Verbindung stehen, undengagieren einen Rechtsanwalt und einen Privatdetektiv. Um allePuzzleteile zusammenzufügen, brauchen die Autorinnen ein Jahr. Was esmit dem Inhalt des Koffers auf sich hat, verrät dieser am Ende selbst- durch eine unauffällige Notiz auf einem Paketschein, den dasAutorinnen-Duo erst am Ende der Suche richtig zu deuten weiß.Im Radio, als Podcast und WebdokuDer Koffer aus dem MauerstreifenZehnteilige Serie und Webdoku von Marianne Wendt und FrédériqueVeith 2. bis 6. September, Doppelfolgen jeweils um 19:05 Uhr in SWR2Tandem Ab 24. August (12 Uhr) als Podcast auf SWR2.de und in der ARDAudiothek sowie Webdoku auf SWR2.de:http://swr.li/der-koffer-aus-dem-mauerstreifenRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deAudio vorab für akkreditierte Journalisten im Vorführraum des SWR:www.presseportal.SWR.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunterhttp://swr.li/swr2-podcast-serie-der-koffer-aus-dem-mauerstreifenPressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell