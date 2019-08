SKODA ist erneut engagierter Partner des Radsport-Highlights Deutschland Tour (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA AUTO Deutschland bringt das große Etappen-Radrennen alsHauptsponsor mit 45 Begleit- und Organisationsfahrzeugen voran- Zur Radsportflotte gehören der neue SKODA SCALA sowie dieModelle OCTAVIA COMBI, KAROQ und KODIAQ- Als Partner des Grünen Trikots zeichnet SKODA den schnellstenSprinter aus- Von Hannover bis Erfurt: vier Etappen durch vier Bundesländer invier Tagen- SKODA mit 100 Radler starkem Veloteam beim Jedermann-Rennen inErfurt am Start- SKODA Roadshow bietet vielfältiges ProgrammSeit dem vergangenen Jahr fördert SKODA AUTO Deutschland dasComeback der Deutschland Tour als Hauptsponsor und Fahrzeugpartner.Die einzige deutsche Etappenrundfahrt für Profis wurde nach zehnJahren Pause auch dank der tschechischen Traditionsmarke erfolgreichwiederbelebt. 2019 führt die Route vom 29. August bis zum 1.September über 703 Kilometer von Hannover bis nach Erfurt. Vierspannende Tagesetappen fordern die Sportler in Niedersachsen,Sachsen-Anhalt, Hessen und Thüringen. ARD und ZDF übertragen live.Als offizieller Partner unterstützt SKODA zudem das Jedermann-Rennenin Erfurt am letzten Veranstaltungstag und bietet eine unterhaltsameRoadshow mit der aktuellen Modellpalette.Die Auftaktetappe der Deutschland Tour startet am 29. August vordem Neuen Rathaus in Hannover. Nach anspruchsvollenStreckenabschnitten im Harz geht es über die Deutsche Alleenstraßenach Sachsen-Anhalt. Kurz vor dem Ziel der 167-Kilometer-Etappe inHalberstadt erwarten die Organisatoren einen Massensprint. Mit 202Kilometern von Marburg bis nach Göttingen muss am zweiten Tag dielängste Strecke bewältigt werden. An Tag drei stehen ab Göttingen 189Kilometer bis nach Eisenach auf dem Programm. Die vierte und letzteEtappe am 1. September bildet mit 160 Kilometern bis nach Erfurt zwardie kürzeste, doch dort trennen die Berge des Thüringer Waldes dieSpreu vom Weizen.Das letzte Streckensegment der vierten Etappe deckt sich mit derErfurter Tour für Jedermann. Nur wenige Stunden bevor die Profis amSonntag ihr Finale austragen, starten die Hobbysportler um 08.30 Uhrauf dem Erfurter Domplatz. Die Jederfrauen und -männer können sichalternativ 64 Kilometer zumuten oder sogar 113 Kilometer inklusiveAnstieg im Thüringer Wald zum Wintersportort Oberhof. Zieleinlaufist, genau wie für die Elite, an der Erfurter Messe. Dort unterhältSKODA die Radsportfans mit einem abwechslungsreichen Programm auf derRoadshow-Bühne und einer Fahrzeugausstellung, zu der auch das 'RedCar' der Tour de France gehört. Der rote SKODA SUPERB bewährte sichim Juli als rollende Kommandozentrale von Tour-Direktor ChristianPrudhomme.Im Feld des Jedermann-Rennens halten rund 100 Hobbyathleten dieFlagge des SKODA Veloteams hoch. Sie sind leicht auszumachen an ihremTrikot im frischen Grün der Marke. Plätze für das Veloteam verlostSKODA regelmäßig auf seiner Radsportplattform www.welovecycling.de.Zu den Vorteilen, die Veloteam-Mitglieder genießen, gehören derZugang zum SKODA VIP-Bereich und vor allem professionelle Betreuungmit Mechanikerservice und Massage.Ebenfalls im Rahmen der Deutschland Tour im Einsatz ist KristinaVogel. Die SKODA Markenbotschafterin aus Erfurt führt am 1. Septemberdie ,kinder+Sport mini tour' mit einem Handbike an. Die 28-jährigeehemalige Bahnradsportlerin, Olympiasiegerin und elfmaligeWeltmeisterin ist seit einem schweren Trainingsunfall im Juni 2018querschnittsgelähmt.SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in dieAnfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann.1895 - also vor 124 Jahren - gründeten Václav Laurin und VáclavKlement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereitszehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil derjungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klementmit SKODA. Heute ist der Radsport ein wichtiger Eckpfeiler der SKODASponsoringstrategie. Die Marke engagiert sich auf vielen Ebenen als,Motor des Radsports': Neben der Tour de France und derSpanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt SKODA weitere internationaleRadrennen sowie zahlreiche nationale und internationaleBreitensport-Veranstaltungen. Ferner zählen Fahrrad-Accessoires zumerweiterten SKODA Produktangebot.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell