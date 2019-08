Royal Dutch Shell Aktie: Unterschätzt

Royal Dutch Shell könnte in den kommenden Tagen noch relativ stabil auf dem aktuellen Niveau verharren. Ein minimaler Rückschritt am Donnerstag ändert an dieser allgemeinen Einschätzung nichts. Dabei ist die Aktie insgesamt formal in einem größeren Abwärtstrend verankert, zumal jüngst auch die wirtschaftliche Entwicklung hinter den Erwartungen zurückblieb. Dennoch: Es gibt auch positive Signale, die eindeutig unterschätzt werden. Sie sollten diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



