Rheinische Post: Unionsstreit: Parlamentskreis Mittelstand und Junge Gruppe schlagen Teil-Zurückweisungen vor

Düsseldorf (ots) - Der Parlamentskreis Mittelstand und die JungeGruppe in der Unionfraktion haben im Streit um die Flüchtlingspolitikals Kompromiss Teil-Zurückweisungen vorgeschlagen. "Als eine möglicheKompromisslinie bietet es sich an, diejenigen Migranten an derdeutschen Grenze zurückzuweisen, die bereits in einem anderenEU-Mitgliedsstaat einen Asylantrag gestellt haben oder dort alsAsylsuchende registriert sind, solange mit dem entsprechenden Landnicht über ein bilaterales Abkommen zur Ermöglichung einer schnellenRücknahme verhandelt wird oder wenn das Land ein solches bilateralesAbkommen mit Deutschland ablehnt", heißt es in dem Beschluss, der derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) vorliegt. Die fast70-jährige Geschichte der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU müssestärker sein als der aktuelle Konflikt über eine lösbare Sachfrage,heißt es weiter. Für eine Einigung müssten sich sowohl CDU als auchCSU kompromissbereit zeigen.