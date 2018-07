Pakete werden in Zukunft im Elektro-Van an die Haustüre geliefert und der Elektriker kommt laut- und emissionslos zur Heizungswartung (AUDIO)

Hamburg (ots) -Mercedes-Benz präsentiert in Hamburg den eVito und den eSprintersowie den Concept Sprinter F-CELL, der Brennstoffzellen- undBatterietechnik zu einem Plug-in-Hybrid verbindetMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Der Online-Handel boomt wie nie zuvor und er wird weiterwachsen.Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel schätzt, dass indiesem Jahr in Deutschland der Onlineumsatz rund 64 Milliardenbetragen wird, ein Zuwachs von knapp 10 Prozent im Vergleich zumVorjahr. Es ist ja auch wirklich bequem, im Internet zu bestellen undsich Kleider, Bücher oder CDs direkt nach Hause liefern zu lassen.Allerdings wächst damit auch der innerstädtische Lieferverkehr und essteigt die Schadstoffbelastung in unseren Städten. Dass es auch ganzohne Abgase geht, das zeigt Mercedes-Benz gerade internationalenJournalisten bei der Fahrvorstellung der beiden batterieelektrischenTransporter eVito und eSprinter in Hamburg. Wilfried Porth, alsDaimler Vorstand zuständig für die Mercedes-Benz Transporterspartezur Elektrostrategie des Transporter-Bereichs:O-Ton Wilfried PorthTatsächlich hat Mercedes-Benz Vans die langfristige Bedeutung unddie Chancen der Elektromobilität schon früh erkannt. 2011 haben wirmit dem Vito E-CELL als Erster überhaupt elektrische Transporter inKleinserie auf den Markt und zum Kunden gebracht. Dieser frühe Starthat zu wichtigen Erkenntnissen geführt: Wir haben gesehen, wie wirein solches Fahrzeug noch besser machen können, wir konnten möglicheEinsatzarten überprüfen und wir konnten Rückschlüsse für einenganzheitlichen Ansatz inklusive der notwendigen Infrastruktur ziehen.(0:31)Für die Kunden müssen die neuen eVans aber genauso effizient,wirtschaftlich, flexibel und jederzeit verlässlich sein, wie diebisher eingesetzten Transporter. Batterieelektrisch angetriebeneFahrzeuge werden im Betriebsalltag eines Fuhrparks an den gleichenParametern gemessen wie Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb, betontVolker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans:O-Ton Volker MornhinwegDamit Elektromobilität in der Breite Erfolg hat, müssen wir denUnternehmen eine Lösung anbieten, die Effizient und wirtschaftlichsinnvoll ist - also die volle Transportleistung bringen. Und wirmüssen natürlich gewährleisten, dass unsere elektrischen Vans einechter Arbeitsplatz mit Stern ist. Aber auch das sagen wir klar:E-Mobilität ist nicht für jedes Unternehmen sinnvoll. Zu großeReichweiten bedeuten zu große Batterien und das ist, zumindest nachaktuellem Stand der Technik, für unsere Kunden wirtschaftlich nichtdarstellbar. (0:36)Schon jetzt kann der eVito bestellt werden, im September werdendie ersten Kundenfahrzeuge ausgeliefert. Der eSprinter folgt dann imkommenden Jahr. Dass das neue Modellangebot mit dem eVito und demeSprinter die Erwartungen der Kunden erfüllt, zeigt das großeInteresse an dieser neuen Form der Mobilität schon im Vorfeld derMarkteinführung. Die positive Kundenresonanz ist an der starkenNutzung der eVAN Ready App abzulesen, mit der online getestet werdenkann, ob batterieelektrische Modelle im eigenen Fuhrpark Sinn machen:O-Ton Volker MornhinwegWir helfen unserem Kunden deshalb genau herauszufinden, obElektromobilität das Richtige für sie ist. Durch eine ergebnisoffeneBeratung bei der alle Faktoren abgewogen werden, zum Beispiel welchesunserer Modelle am besten zum Einsatz passt. (0:17)In Hamburg zeigt Mercedes-Benz Vans auch, dass das Unternehmen inPunkte Elektromobilität noch viel mehr vorhat. So wurde dort denJournalisten erstmals ein Fahrzeug mit Brennstoffzelle präsentiert.Der Concept Sprinter F-CELL zeigt am Beispiel eines teilintegriertenReisemobils die Vorteile einer Brennstoffzelle:O-Ton Volker MornhinwegWarum ausgerechnet eine Reisemobil? Ganz einfach: Wir wolltenihnen ein Beispiel für elektrisches Fahren bei Mercedes-Benz Vanszeigen, dass vielleicht auf den ersten Blick überrascht aber auchzeigt, wie wir umfassend Elektromobilität denken. Die Integration desTanks in den Unterbau, die Positionierung der Brennstoffzelle in denVorbau und der Heckantrieb ermöglichen bei der Gestaltung desInnenraums maximale Freiheit. Die Brennstoffzelle funktioniert alsAntrieb und Generator in einem. Sie müssen also im Wald nicht erstnach einer Campingsäule suchen, wenn sie sich einen Kaffee kochenwollen. Das geht auch anders. (0:41)Abmoderation:Der Brennstoffzellenantrieb eignet sich aber auch für andereEinsatzzwecke wie beispielsweise längere Kurierfahrten oder fürKleinbusse im interurbanen Betrieb. Das Concept Sprinter F-CELLverbindet Brennstoffzellen- und Batterietechnik zu einemPlug-in-Hybrid. Die drei Tanks im Unterbau speichern insgesamt 4,5Kilogramm Wasserstoff und ermöglichen so eine Reichweite von rund 300Kilometern. Ist eine höhere Reichweite gefragt, kann ein weitererTank im Heckbereich ergänzt werden, was die Reichweite auf bis zu 530Kilometer steigert.