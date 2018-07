Madrid (ots/PRNewswire) -Ein trilaterales europäisches Programm, das zur Förderung vonOlivenölen in der Europäischen Union, Asien und den USA konzipiertwurde, hat seine dreijährige Initiative gestartet. Die Kampagnemöchte weltweit 3.800 Millionen Menschen erreichen. "Let's Make aTastier World" (Machen wir die Welt schmackhafter) ist das Motto, dasReisende dazu einlädt, Europas Olivenölprodukte, die führendeHandelsware des Kontinents, zu genießen.Zur Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8358651-olive-oils-spain-world-tour/Olivenöle aus Spanien werden mit drei ehrgeizigenFörderprogrammen, die von der Europäischen Union mitfinanziertwerden, Geschichte schreiben. Die Kampagnen werden unter einerStrategie betrieben, die drei Kontinente erreicht (Europa, Asien unddie USA) und sich über neun Länder erstreckt (Spanien, Deutschland,Vereinigtes Königreich, Belgien, die Niederlande, China, Japan,Taiwan und die Vereinigten Staaten). Man schätzt, dass diegroßangelegte "Olive Oil World Tour" innerhalb der ersten drei Jahre3.800 Millionen Menschen ansprechen wird.- Folgen Sie der Olive Oil World Tour:http://www.oliveoilworldtour.euLetztes Jahr kamen etwa 70 % der konsumierten Olivenöle auseuropäischen Olivenhainen, wobei Europa selbst mehr als 52 % desweltweit hergestellten Öls konsumiert. Auf diesem riesigen Marktmachen Olivenöle über 1,5 % des Gesamtverbrauchs von pflanzlichenFetten in der Welt aus, zusammen mit Qualitäten, die ihnen einePosition auf dem UNESCO-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes derMenschheit als ein einzigartige Nahrungsmittelprodukt und einefundamentale Säule der mediterranen Küche eingebracht haben.Die Europäische Union und die "Spanish Olive OilInterprofessional" (durch ihre Marke "Olivenöle aus Spanien") habensich zusammengetan, um dieses ehrgeizige Projekt durchzuführen undVerbrauchern in der ganzen Welt Produkte als Symbol europäischerSpitzenleistung anzubieten. Die dreijährige Reise hat heute auf demeuropäischen Markt begonnen. Die ersten Aktionen richten sichhauptsächlich an Verbraucher in Spanien, Deutschland, dem VereinigtenKönigreich, Belgien und den Niederlanden.Zu Lande, zur See und in der LuftDie Olive Oil World Tour hat einen umfassenden Marketingansatzentwickelt, der Reisende und Feinschmecker in aller Welt zuOlivenölfans konvertieren soll. Mit diesem Ziel im Sinn werdenMaterialien publiziert und durch zahlreiche Plattformen verbreitetwerden, einschließlich In-flight-Zeitschriften, Geofencing,Influencer-Optimierung und einer Multikanal-Online-Strategie, diesowohl Owned als auch Earned Media umfasst. Reisende werden "ATastier World" genießen können - nämlich an der Oleothek in derOliven-Öl-Lounges an großen Flughäfen, Bahnhöfen und Seehäfenweltweit. Displays von nativem Olivenölprodukten an diesen Standortenwird Touristen die Möglichkeit geben, ihre Sinne in die Verkostungdieses einzigartigen Nahrungsmittelprodukts einzutauchen.http://www.oliveoilworldtour.euhttps://www.instagram.com/oliveoilworldtoureu/https://www.facebook.com/OliveOilWorldTourEU/(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/713109/Olive_Oils_from_Spain.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8358651-olive-oils-spain-world-tour/ (https://www.multivu.com/players/uk/8358651-olive-oils-spain-world-tour/)Pressekontakt:Ramon Arias+34-915062860Original-Content von: Olive Oils from Spain, übermittelt durch news aktuell