Nestlé reagiert auf Third Point-Forderungen mit Verweis auf bisher Geleistetes

Zürich (awp) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat auf die übers Wochenende bekanntgewordenen Forderungen des Aktionärs Third Point mit einer Stellungnahme reagiert. Unter anderem verweist Nestlé darin auf die Ernennung eines neuen CEO, auf die Beschleunigung der Neupositionierung des Portfolios, auf das jüngste Umsatzwachstum in einem schwierigen Umfeld oder auf die Investitionen in die eigenen Marken.

Die vom US-Investoren Dan Loeb gegründete Beteiligungsgesellschaft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten