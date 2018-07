NABU-Tipps: Im Urlaub entspannen und das Klima schützen

Berlin (ots) - Im Urlaub entspannen und dabei das Klima schützen -das lässt sich einrichten - ganz ohne aufwändige Reisevorbereitungenund weite Wege. Der NABU gibt Tipps für ein nachhaltigesUrlaubserlebnis. Wer den eigenen Garten oder Balkon genießt oder dieSeen und Berge in der Region, verzichtet ganz nebenbei aufUmweltbelastungen, die durch Fernreisen verursacht werden. Fast immerstehen in der Nähe Wander- oder Radwege zur Verfügung. Gelegenheitenzum Beobachten von Kranichen oder Gegenden mit besonders schönemSternenhimmel sind oft nur eine Bahnfahrt entfernt. DieNABU-Kooperation "Fahrtziel Natur" lädt ein, stressfrei mit der Bahnin 23 Nationalparke, Naturparke und Biosphärenreservate vomWattenmeer bis in die Alpen zu reisen. Ob Insektenexkursion,Wolfsausstellung, Fledermausführung oder Ferienlager - unterwww.NABU.de/termine finden sich über 1000 Termine allein für dieUrlaubszeit.Ein Besuch beim NABU bietet Gelegenheit, die Vogelwelt an derNord- und Ostsee, den ökologischen Wert alter Haustierrassen oder dieBlütenpracht auf heimischen Orchideenwiesen zu erleben. "In unseren60 NABU-Naturschutzzentren steht die Natur im Mittelpunkt. Bei einemAusflug ins Grüne können sie interessante Tiere und Pflanzenentdecken und Menschen treffen, die sich für diese Oasen engagieren.Darüber hinaus bieten in Deutschland zahlreiche Schutzgebiete einenwunderbaren Gegenpol zur Reizüberflutung des Alltags", sagtNABU-Präsident Olaf Tschimpke. Geschützte Flussauen, Moore, ehemaligeMilitärgebiete oder Bergbaufolgelandschaften dürfen sich fast ohnemenschliche Eingriffe entwickeln, daher gibt es auch im Inland jedeMenge Wildnis zu entdecken. Ein Urlaub am Meer oder in den Bergenstärkt zudem das Immunsystem. Naturnahe Wälder wirken sich positivauf die Widerstandsfähigkeit bei Stress aus und eine Auszeit hilft,sich von den belastenden Alarmreizen einer Stadt, die z. B. vomStraßenverkehr ausgehen, zu erholen.Auch im Garten und auf dem Balkon muss niemand auf Urlaubsgefühleverzichten. Ein naturnaher Garten kommt ohne Kunstdünger undtorfhaltige Blumenerde aus und ist ein hohes Gut - für Menschen,Tiere, Pflanzen und das Klima. Zwischen brummenden Hummeln, singendenVögeln und duftenden Blüten kommt für viele Menschen Entspannung auf.Hektik ausgeschlossen - mit einem Buch im Liegestuhl oderselbstgemachtem Erdbeerkuchen aus eigener Ernte kann der Urlaubbeginnen.Weitere NABU-Tipps zum Klimaschutz im Sommer-Urlaub:http://ots.de/whTBlrNABU-Tipps zum Fahrtziel Natur:www.nabu.de/wir-ueber-uns/produkte/reisen/11509.htmlNABU-Naturschutzzentren: http://ots.de/HuqSOANABU-Tipps zum entspannten Gärtnern:www.nabu.de/landingpages/garten.htmlNABU-Informationen für Besucher des Niederlausitzer NaturparadiesGrünhaus: https://naturerbe.nabu.de/news/2018/2/24571.htmlPressekontakt:Tina Mieritz, NABU-Klimaexpertin, Mobil +49 (0)173.35 22 872, E-Mail:tina.mieritz@NABU.deNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell