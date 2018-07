Meilenstein bei Blockchain-Kurs: 500.000. openHPI-Einschreibung

Potsdam (ots) - Der Münchener Filmtonspezialist Bernd Clauss (61)hat auf der Internet-Bildungsplattform openHPI desHasso-Plattner-Instituts (HPI) für die 500.000 Einschreibung zu einemder kostenlosen Onlinekurse gesorgt. Der Audio-Profi meldete sich denkompakten Sommer-Kurs zur viel diskutierten Blockchain-Technologiean. Seit dem 2. Juli bekommen die Teilnehmer zwei Wochen langkostenlos Grundwissen zu dieser Technologie vermittelt. Sie ist zumBeispiel Basis für die hoch spekulative virtuelle Währung Bitcoin.Anmeldungen sind nach wie vor möglich unterhttps://open.hpi.de/courses/blockchain2018."Mit der 500.000 Kurseinschreibung haben wir einen besonderenMeilenstein im Bemühen um eine bessere digitale Allgemeinbildungerreicht", freut sich HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel. DasAngebot kostenlosen E-Learnings für alle komme immer besser an.Hauptgründe dafür sind nach Meinels Worten, dass die Teilnehmer eszunehmend schätzten, im Internet zeit- und ortsunabhängig lernen zukönnen. "Das passiert nicht mehr nur zu Hause und im Büro, sondernzunehmend auch unterwegs - mit mobilen Geräten und per App in Bus,Bahn und Flugzeug", so Meinel.Sound-Experte Bernd Clauss, ein gebürtiger Münchener, der späterElektrotechnik studierte, war nach eigener Aussage 2014 "durchZufall" auf die kostenlosen Onlinekurse von openHPI aufmerksamgeworden. Seitdem hat er bereits 14 davon "intensiv genutzt".Darunter waren zum Beispiel solche zu den neuenIPv6-Datenverkehrsregeln im Internet, zum Betriebssystem Linux oderzur Programmiersprache Java. Für die erfolgreiche Teilnahme am Kurs"Sicherheit im Internet" erhielt der Technik-Spezialist für dieNachbearbeitung von Filmton 2016 sogar ein Zertifikat desrenommierten Potsdamer Instituts. "Ich danke allen openHPI-Dozenten,die sich die Mühe machen, mir altem Mann noch etwas beizubringen",lacht der 61-Jährige, der seit 15 Jahren beim MünchnerWeltunternehmen ARRI beschäftigt ist. Er könne die Kurse nurweiterempfehlen, sagt das Mitglied des Prüfungsausschusses der IHK.Schließlich sei das Gehirn wie ein Muskel: "Ohne Training verkümmertes!", so Clauss.Schon seit 2012 helfen die Informatikwissenschaftler des HPI mitihrer Bildungsplattform openHPI, digitales Grundwissen in die Breiteder Bevölkerung zu tragen. Damit wollen sie dazu beitragen, dassimmer mehr Menschen ihre Kompetenzen auf den FeldernInformationstechnologie und Innovation erweitern. Kosten entstehenden Nutzern nicht - die trägt SAP-Mitgründer und HPI-Stifter Prof.Hasso Plattner. Die Palette der so genannten Massive Open OnlineCourses (MOOC) umfasst Angebote für Einsteiger in die Informatik,aber auch für IT-Experten.Gut 175.000 Personen aus 180 Ländern gehören, so wie der MünchenerBernd Clauss, auf der Plattform derzeit zum festen Nutzerkreis derkostenlosen Kurse und Workshops. Die Zahl wächst ständig. Angebotenwerden die MOOCs in deutscher, englischer und chinesischer Sprache.Für besonders erfolgreiche Teilnehmer an seinen "Massive Open OnlineCourses", kurz MOOCs genannt, stellte das Institut bisher fast 49.000Zertifikate aus. Alle in der Vergangenheit angebotenen gut 50 Kursekönnen nach wie vor im Selbststudium genutzt werden - ebenfallskostenfrei. Studierende können sich für das Absolvieren von
openHPI-Kursen auch Leistungspunkte an ihrer Universität anrechnen
lassen. Rund 175.000 Personen aus 180 Ländern gehören auf derPlattform zum festen Nutzerkreis. Er wächst täglich. Für besonderserfolgreiche Teilnehmer an seinen "Massive Open Online Courses", kurzMOOCs genannt, stellte das Institut bisher fast 49.000 Zertifikateaus. Das openHPI-Jahresprogramm für 2018 umfasst zahlreiche Angebotefür IT-Einsteiger und Experten. Auch die in der Vergangenheitangebotenen 50 Kurse können im Selbststudium nach wie vor genutztwerden - ebenfalls kostenfrei. Studierende können sich für dasAbsolvieren von openHPI-Kursen jetzt auch Leistungspunkte an ihrerUniversität anrechnen lassen. Wer sich Videolektionen aus den Kursenunterwegs auch dann anschauen will, wenn keine Internetverbindunggewährleistet ist (etwa im Flugzeug), kann dafür die openHPI-App fürAndroid-Mobilgeräte, iPhones oder iPads nutzen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Pressekontakt:
presse@hpi.de
Christiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.de
und Felicia Flemming, Tel. 0331 5509-274, felicia.flemming@hpi.de
Original-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell