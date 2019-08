Mehrheit der Privathaushalte will mehr erneuerbare Energien nutzen

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Privathaushalte in Deutschland können sich mehrheitlich eine Umstellung ihrer Energieversorgung vorstellen.



80 Prozent bejahten eine entsprechende Frage, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten "Energiewendebarometer 2019" der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Sechs von zehn Haushalten betonten, sie würden gerne mehr erneuerbare Energien nutzen oder Energie selbst erzeugen. Für die Studie wurden etwa 4000 Haushalte zur Energiewende befragt.

"Der weitere Einsatz von erneuerbaren Energien in den privaten Haushalten ist dringend vonnöten", sagte KfW-Ökonom Daniel Römer. Der Ausstoß von Treibhausgasen müsse deutlich stärker verringert werden, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen. Nachholbedarf in Sachen Energiewende sieht die Studie vor allem bei Mietern und in Städten./wpi/DP/jha