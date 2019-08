McDonald's setzt auf weniger Plastik- und Verpackungsmüll und schafft erste Einwegplastik-Artikel ab Oktober ab (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Finanztrends Video zu McDonald's



mehr >

München (ots) -Schon in diesem Jahr werden die Luftballonhalter durch einePapieralternative ersetzt und das Verpackungsvolumen der ChickenMcNuggets reduziert. Über diese und weitere Maßnahmen berichtetMcDonald's in seinem neuen Nachhaltigkeitsbericht.Angelehnt an die aktuelle Glaubwürdigkeitskampagne "Ob du'sglaubst oder nicht" veröffentlicht McDonald's Deutschland in seinemneunten Nachhaltigkeitsbericht Daten und Fakten für das Geschäftsjahr2018. Anhand der Fokusthemen Ernährung, Verpackung und Klimadokumentiert der Bericht die verschiedenen Nachhaltigkeitsaktivitätendes Unternehmens.Fokusthema Verpackung: erste Umstellungen ab OktoberMcDonald's arbeitet kontinuierlich daran, Verpackungsmüll zureduzieren und Einwegplastik-Artikel abzuschaffen. Bereits im Oktoberwird das Unternehmen die Plastikhalter der Luftballons durch einePapiervariante ersetzen. Um Verpackungsvolumen einzusparen, werdenbis Ende 2019 außerdem die 4er Chicken McNuggets in einer Papiertüteanstatt einer Papierschachtel serviert. Damit setzt das Unternehmendie ersten Schritte des im Juni veröffentlichten Fahrplans zurReduzierung von Plastik- und Verpackungsmüll um. Als weiteren Schrittoptimiert McDonald's seine Dessertverpackungen - ab 2020 werdenMcFlurry, McSundae und Shakes fast ohne Plastik auskommen.McDonald's und HAVI Logistics leisten Pionierarbeit im Recyclingund verwerten Papierbecher weiterNeben der Reduktion von Plastik und Verpackungen ist auchRecycling ein zentrales Thema im Nachhaltigkeitsbericht. Gemeinsammit dem Logistik-Partner HAVI hat McDonald's einen Recyclingprozessfür Getränkebecher aufgesetzt, über den in den Restaurants anfallendePapierbecher wiederverwertet werden. Damit ist McDonald's das ersteUnternehmen in Deutschland, das eine stoffliche Weiterverwertung vonEinwegbechern ermöglicht. Seit April werden die Becher in denRestaurants separat gesammelt und einem wertstofflichen Recyclingzugeführt. Neben der Verarbeitung zu Trockenbauwänden wird in einemPilotprojekt aktuell auch die Aufbereitung zu Hygienepapier getestet.Jährlich können so rund 1.000 Tonnen Papierbecher stofflich recyceltwerden.BEST Beef 2.0: mit neuer Zielsetzung zur Reduktion derTreibhausgasemissionenDie Bekämpfung des Klimawandels ist ein wichtiges Ziel derweltweiten Nachhaltigkeitsstrategie von McDonald's. So sollen unteranderem die CO2-Emissionen pro Tonne Produkt in der Lieferkette bis2030 um 31 % reduziert werden. Der größte Teil derTreibhausgasemissionen entsteht bei McDonald's nach wie vor in derLandwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung. Um eine nachhaltigereRindfleischerzeugung zu fördern, belohnt McDonald's Deutschlandbereits seit 2010 über sein Bonusprogramm BEST Beef gutelandwirtschaftliche Praktiken mit einem höheren Kaufpreis pro KiloSchlachtgewicht. Insgesamt zahlte McDonald's 2018 für rund 31.500Kühe einen Bonus an über 3.600 Landwirte. 2018 hat McDonald's diesesProgramm überarbeitet, um neben tiergerechten Haltungsformen undeiner verbesserten Tiergesundheit bei möglichst geringemArzneimitteleinsatz auch die Verringerung der CO2-Emissionen bei derRinderaufzucht zu fördern. Das neue Programm BEST Beef 2.0 ist zum 1.Juli 2019 gestartet.Über den Nachhaltigkeitsbericht 2018Der Nachhaltigkeitsbericht 2018 wurde nach den Standards derGlobal Reporting Initiative (GRI) erstellt. Die wesentlichenKennzahlen im Bericht wurden von der KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Alle Details dazu sindonline unter www.mcdonalds.de/nachhaltigkeit verfügbar. Um auch dieGäste über die Nachhaltigkeitsstrategie von McDonald's Deutschland zuinformieren, ist der kompakte Bericht in den Restaurants erhältlich.Der Launch des Berichts wird von einer nationalen Kampagne begleitet.Neben Printanzeigen werden auch Infoscreens an Bahnhöfen bespielt.Zudem bewirbt McDonald's den Bericht auf seinen Social-Media-Kanälenund in den Restaurants.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell