Leipzig (ots) - Der Film "Point Alpha - Der heißeste Punkt desKalten Krieges" aus der MDR-Reihe "Der Osten - Entdecke wo Du lebst"erinnert an einen wichtigen Schauplatz des Kalten Krieges und fragt:Welche Geschichte verbirgt sich hinter Point Alpha? Was erzähltdieser Ort vor allem jungen Menschen in Ost und West heute? Hätte eseinen Dritten Weltkrieg gegeben, wäre dieser kleine Beobachtungspunktder US-Armee an der hochaufgerüsteten innerdeutschen Grenze zumAustragungsort der ersten vernichtenden Schlacht zwischen NATO undWarschauer Pakt geworden.Der Thüringer Berthold Dücker flüchtete als 16-Jähriger 1964 hiergen Westen. Dort wurde er Journalist und recherchierte über denUS-Stützpunkt Point Alpha. Als ihn nach dem Mauerfall Anfang der 90erdie Anfrage erreichte, Chefredakteur einer der neuen Zeitungen inSüdthüringen zu werden, sagt er sofort begeistert zu. In dieser Zeiterlebte er, wie Point Alpha von der hessischen Landesregierungabgerissen und das Gelände renaturiert werden sollte. Dückerprotestierte und wurde zum Begründer der Aufklärungs-,Dokumentations- und Erinnerungsstätte Point Alpha. Unterstützungbekam er damals vom noch jungen Freistaat Thüringen.Noch vor der Erstausstrahlung im MDR-Fernsehen - am 10. September,21 Uhr - laden der MDR und die Point-Alpha-Stiftungberichterstattende Medienvertreter zur Voraufführung derDokumentation ein:"Point Alpha - Der heißeste Punkt des Kalten Krieges"am Dienstag, 3. September 2019, im Haus auf der Grenze(Gedenkstätte Point Alpha, Platz der Deutschen Einheit 1, 36419Geisa)Beginn 18.00 Uhr, Einlass ab 17:30 UhrIm Anschluss an die Dokumentation möchten die Verantwortlichen imRahmen eines Podiumsgesprächs über Demokratievermittlung, den Wertvon Freiheit, Toleranz und Krisenprävention mit dem Publikum insGespräch kommen.Es ist dem MDR eine besondere Freude, dafür denMinisterpräsidenten Thüringens, Bodo Ramelow, den Beauftragten derBundesregierung für die neuen Bundesländer, Christian Hirte, denBundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstesder ehemaligen DDR, Roland Jahn, die stellvertretende SchulleiterinBeate Dittmann sowie Berthold Dücker und die Filmemacher alsGesprächsgäste auf dem Podium begrüßen zu dürfen.Bitte informieren Sie uns durch eine kurze Rückantwort anpresse@mdr.de, ob Sie (ggf. mit Fotograf oder Kamerateam) teilnehmenmöchten.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell