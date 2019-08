LIQID überzeugt im Vermögensverwalter-Test von CAPITAL

Berlin (ots) -+ Berliner FinTech erhält auch im Test der klassischenVermögensverwalter als einziger Anbieter in allen Depotkategorien dieBestnote+ Top-Benotung folgt Auszeichnung als bester Robo-Advisor inDeutschlandDas Berliner FinTech LIQID setzt sich an die Spitze derunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Zu diesem Urteilkommt das Wirtschaftsmagazin CAPITAL in seiner September-Ausgabe2019. In allen untersuchten Depotkategorien erhielt LIQID als einzigeVermögensverwaltung die Höchstnote von fünf Sternen. "Wer meint,digitale Vermögensverwaltung habe Schwächen, den belehrt LIQID einesBesseren", heißt es in CAPITAL.Es handelt sich um die zweite hochgradige Auszeichnung für LIQIDdurch das Wirtschaftsmagazin: In seiner August-Ausgabe 2019 hatteCAPITAL unter der Überschrift "Einsame Spitze" LIQID bereits zumzweiten Mal in Folge als besten Robo-Advisor (digitalenVermögensverwalter) in Deutschland bezeichnet. Bereits im Februarwurde dem Berliner Unternehmen vom Rating-Institut firstfive eineherausragende Langzeitperformance im Vergleich mit den deutschenPrivatbanken bescheinigt.Um die besten Vermögensverwalter zu ermitteln, hat das MünchnerInstitut für Vermögensaufbau im Auftrag von CAPITAL echteKundendepots ausgewertet, vergleichbare Gruppen gebildet und darauseine repräsentative Benchmark entwickelt. Neben der Performanceflossen Faktoren wie Portfoliostruktur, Produktumsetzung,Risikomanagement und Kosteneffizienz in die Bewertung ein."Die beiden Auszeichnungen von CAPITAL sind eine großartigeBestätigung unseres Konzepts" sagt LIQID-Gründer und CEOChristian-Schneider Sickert. "Sie zeigen, dass wir als digitaler,kostengünstiger Anbieter inzwischen zur Elitegruppe derVermögensverwalter in Deutschland gezählt werden."Neben der klassischen Vermögensverwaltung in Aktien- undAnleihenfonds, darunter auch nachhaltigen Angeboten, bietet LIQIDerfahrenen Anlegern als einziger digitaler Vermögensverwalter auchden Zugang zu alternativen Anlagenklassen wie Private Equity undPrivate Equity Real Estate (unternehmerischenImmobilienbeteiligungen), die normalerweise nur hochvermögendenAnlegern offenstehen.Über LIQIDSeit dem Launch im Herbst 2016 hat sich LIQID zu einem derführenden FinTechs in Deutschland entwickelt. Für vermögende Kundenab 100.000 Euro gestaltet das Unternehmen eine intuitive digitaleAlternative zum Private Banking. Bei der Entwicklung und Umsetzungseiner Anlagestrategien arbeitet LIQID in enger Partnerschaft mit denExperten von HQ Trust zusammen, dem Multi-Family-Office der FamilieHarald Quandt. Neben HQ Trust zählen Tosca Asset Management, ProjectA Ventures und Dieter von Holtzbrinck Ventures zu den Gesellschafternvon LIQID.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHbrunowsky@brunomedia.de+49 170 462 1440Unternehmenskontakt:Harald EhrenLIQID Investments GmbHHarald.ehren@liqid.de+49 162 2166952Original-Content von: LIQID Investments GmbH, übermittelt durch news aktuell