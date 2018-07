Künstliche Kohle aus Abfall

Die Vorräte an fossilen Rohstoffen wie Kohle, Erdgas oder Erdöl sind endlich. Und bei ihrer Verbrennung werden enorme Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen freigesetzt. Deshalb forscht Fraunhofer UMSICHT die kostengünstige Herstellung nachhaltiger Brennstoffe etwa durch die hydrothermale Carbonisierung (HTC), bei der ein Braunkohle-Substitut entsteht. Bei dieser Methode werden bisher kaum genutzte biogene Rest- und Abfallstoffe in HTC-Kohle umgewandelt, die feste fossile Brennstoffe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.