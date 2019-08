Kingsoft: Da kann man nur noch staunen

Kingsoft, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 11:11 Uhr) mit 14.01 HKD sehr deutlich im Minus (-3.4 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Nach einem bewährten Schema haben wir Kingsoft auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,62 % ist Kingsoft im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (1,42 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Kingsoft von 14,5 HKD ist mit -9,88 Prozent Entfernung vom GD200 (16,09 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,57 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -12,49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kingsoft-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kingsoft. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.