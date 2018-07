INSEAD iW50-Gipfel bekräftigt das Engagement der Schule für die Gleichstellung und Integration der Geschlechter

Fontainebleau, Frankreich, Singapur und Abu Dhabi, VereinigteArabische Emirate (ots/PRNewswire) - INSEAD, die weltoffene BusinessSchool, veranstaltet heute den iW50-Gipfel auf ihrem Europa-Campus inFontainebleau. Bei dem Gipfel handelt es sich um einen Höhepunkt deriW50-Kampagne (https://www.insead.edu/news/2018-insead-celebrates-women-a-force-beyond-limits) (Hyperlink zur iw50-Broschüre wird zum 27.Juni bereitgestellt) - eine einjährige Feier (https://www.insead.edu/news/2018-insead-celebrates-women-a-force-beyond-limits) zum50-jährigen Jubiläum anlässlich des Abschlusses des MBA-Programmsdurch die ersten INSEAD-Frauen.Seit September 2017 hat die iW50-Kampagne das gesellschaftlicheBewusstsein für die Geschlechterungleichheit geschärft undlösungsorientierte und wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zurLösung des Problems bereitgestellt. Im Mittelpunkt der Initiative "50Jahre, 50 Frauen, 50 Ideen (https://www.insead.edu/news/2018-insead-celebrates-50-years-women-leading-academic-excellence)" stehen diegroßen Ideen, die in über 50 Jahren akademischer Spitzenleistungen inLehre und Forschung entstanden sind. Die Studenten haben sich bei denClubs Women in Business and Manbassador (https://www.insead.edu/centres/gender-initiative/students-and-alumni-clubs) engagiert, dieNetzwerke und Ressourcen für Frauen erweitern sollen. Auf diese Weiseerhalten Frauen mehr Möglichkeiten, um erfolgreich zu sein und Männerkönnen sich stärker für die Gleichstellung der Geschlechtereinzusetzen. Im Rahmen der grenzenlosen(https://limitless.insead.edu/) Öffentlichkeitskampagne präsentierenherausragende Alumnae starke weibliche Vorbilder. INSEADveröffentlichte auch Artikel über die Wissensplattform (https://knowledge.insead.edu/leadership-organisations/the-insead-gender-initiative-7026), um Führungskräften umsetzbare Lösungen bereitzustellen.Auch INSEAD setzt sich aktiv für das Gleichgewicht derGeschlechter ein. Die Beteiligung von Frauen steigt in allenStudiengängen, Frauen stellen 33 Prozent des INSEAD-Vorstands understmals ist der Dekan der Fakultät eine hochkarätigeWissenschaftlerin. Der iW50-Gipfel nutzt diese Erkenntnis undermutigt Frauen noch stärker dazu, sich an dieser fortschrittlichenEntwicklung zu beteiligen.Ilian Mihov, Dekan von INSEAD und Professor fürWirtschaftswissenschaften, betont: "Die Ungleichheit der Geschlechterist nicht nur ein Frauenproblem. Es ist ein wirtschaftliches undgesellschaftliches Problem, das uns alle betrifft. Wirklich alle vonuns, und daher müssen sich auch alle an der Lösung dieses Problemsbeteiligen."Die INSEAD Geschlechterinitiative (https://www.insead.edu/centres/gender-initiative/insead-celebrates-women) soll uns bei derHerstellung der richtigen Balance unterstützen. WeiblicheFührungskräfte sollen so gefördert werden und ihren Beitrag innerhalbund außerhalb ihrer Organisationen optimal gestalten. Die Initiativeermutigt Frauen und Männer dazu, aktiv zu werden.Zoe Kinias, akademischer Leiter der Geschlechterinitiative undaußerordentlicher Professor für Organisational Behaviour, wird eineSitzung beim iW50-Gipfel leiten und den INSEAD-Bericht zum Thema"Alumni Impact" ansprechen. Sie behauptet: "Unsere Alumnidurchbrechen nicht nur Barrieren für eine erfolgreiche Karriere. Sienutzen ihre Zeit und ihre Talente, um sich für das Gute in derWirtschaft und Gesellschaft einzusetzen. Es ist ein Modell, das alle- Männer wie Frauen - inspirieren kann."Auf dem iW50-Gipfel finden Vorträge und Podiumsdiskussionen unterder Leitung von prominenten Akademikern, Regierungs- undWirtschaftsführern statt, die sich mit dem Problem der Gleichstellungvon Geschlechtern auseinandersetzen.- Sadia KHAN, MBA'95D, CEO, Selar Enterprises und Präsidentin, INSEADAlumni-Vereinigung- Cindy ROBBINS, Präsidentin und Chief People Officer, Salesforce- Marcelle SPELLER, MBA'82, Gründer und CEO, Localgiving- Lucy QUIST, MBA'05J, ehemalige CEO, Airtel Ghana- Eric LABAYE, MBA'87J, Senior Partner, McKinsey & Company- Karien VAN GENNIP, MBA'95D, CEO, ING France- Monika QUEISSER, leitende Beraterin und Leiterin der AbteilungSozialpolitik, Direktorin der Abteilungen Beschäftigung, Arbeit undSoziales, OECD- Nida JANUSKIS, stellvertretende Dekanin des FachbereichsAdvancement, INSEAD- Der ehrenwerte kanadische Finanzminister Bill MORNEAU, P.C., M.P.(MBA'90J) hält eine Grundsatzrede mit dem Titel 'Wir können allegewinnen: Gleichstellung der Geschlechter in Kanada'.- Maria GUADALUPE, außerordentliche Professorin fürWirtschaftswissenschaften, leitet ein CEO-Rundtischgespräch überdie Bedeutung und den Nutzen von Vielfalt.- Annet ARIS, MBA'86D, Assistenzprofessorin des FachbereichsStrategy, spricht über das Thema "Women on Boards: So stärken Sieihre Stellung", in einer Session mit Helene PLOIX, MBA'68,Mitbegründerin und Partner, Pechel Industries, einer der erstenweiblichen INSEAD MBA-Absolventinnen.- Erin MEYER, EMBA'04Dec, leitende Professorin für OrganisationalBehaviour, spricht über ihr Buch mit dem Titel "Die Culture Map -Ihr Kompass für das internationale Business".- Jennifer PETRIGLIERI, PhD'11Jun, Assistenzprofessorin fürOrganisational Behaviour, hält eine Rede zum Thema "Paare, diearbeiten".- Ivana NAUMOVSKA, Assistenzprofessorin für Entrepreneurship andFamily Business, befasst sich mit dem Thema "WarumDiversity-Programme nach hinten losgehen und wie OrganisationenVielfalt fördern könnten und sollten".- Weitere hochkarätige Referenten sind:Unterstützen Sie die Schule bei ihren weltweiten Bemühungen, damitdie Gleichstellung der Geschlechter zu einer neuen Norm für künftigeGenerationen wird. Weitere Informationen erhalten Sie unterinse.ad/iw50summit (http://inse.ad/iw50summit).Pressekontakt:Sophie BadreTel: +33 1 60 72 45 26E-Mail: sophie.badre@insead.eduFoto - https://mma.prnewswire.com/media/710987/iw50summit.jpgOriginal-Content von: INSEAD, übermittelt durch news aktuell