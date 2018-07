Holger Lindner ist neuer CEO der Division Product Service von TÜV SÜD (FOTO)

München (ots) -Holger Lindner (50) ist neuer Leiter der Division Product Servicevon TÜV SÜD. In dieser Division hat der internationale Konzern seinePrüf- und Zertifizierungsleistungen zur Sicherung von Qualität,Funktionstauglichkeit und Marktfähigkeit von Produkten aus denKonsum-, Lebensmittel-, Medizin-, Industrie-, Energie- undTransportbranchen gebündelt. Lindner folgt auf den ehemaligen TÜVSÜD-Vorstand Dirk Eilers, der in den Ruhestand geht. Dienstsitz vonHolger Lindner ist Singapur.TÜV SÜD beschäftigt in der Division Product Service rund 5.400Mitarbeiter in 22 Ländern. Mit 80 Prozent der Belegschaft außerhalbDeutschlands ist Product Service die "internationalste" Division desDienstleistungskonzerns, für den weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiteran rund 1.000 Standorten tätig sind. Die Leistungen der DivisionProduct Service decken von Textilien, Spielwaren, Haushaltsgerätenund Elektronikprodukten über Nahrungsmittel bis hin zu komplexenMedizinprodukten, Industriemaschinen, Hochleistungsbatterien undSystemkomponenten für das Fertigungsgewerbe, die Energiewirtschaft,Automobilindustrie, Bahntechnik sowie Luft- und Raumfahrt ein weitesKundenspektrum ab."Mit unseren Prüfungen und Zertifizierungen unterstützen wirHersteller, Lieferanten, Importeure und Händler weltweit bei derAufgabe, innovative, sichere, leistungsstarke und marktfähigeProdukte zu gestalten und die Anforderungen ihrer Zielmärkte zuerfüllen", sagt Holger Lindner. "Unsere Dienstleistungen umfassen diegesamte Wertschöpfungskette - von der Ideenfindung und Entwicklung,über die Markteinführung, der gesamten Logistikkette bis hin zumPoint of Sale." Dafür verfügen die Produktexperten von TÜV SÜD überumfassendes Wissen zu nationalen und internationalen Gesetzen,Richtlinien und Normen sowie über umfangreiche Erfahrungen in allenrelevanten Branchen und Technologien. Die Division Product Servicebetreibt ein weltweites Labornetzwerk und bietet damit Prüfkompetenzfür Chemie, Physik, Mikrobiologie, Umweltsimulation, EMV undHochleistungsbatterien an. Zunehmend nachgefragt werden außerdemLeistungen zur Funktionalen Sicherheit, Interoperabilität, EmbeddedSecurity und Global Market Access.Holger Lindner kennt die Leistungen der Division Product Servicevon TÜV SÜD aus erster Hand. Er war seit 2013 für die Division alsChief Financial Officer tätig und hat die positive Entwicklung unddie Innovationen der vergangenen Jahre maßgeblich mitgestaltet. Nachdem Studium der Luft-und Raumfahrttechnik an der UniversitätStuttgart und einem Doppeldiplom an der französischen Ecole CentraleParis arbeitete Lindner seit 1995 zunächst für den Daimler Konzern.Dort besetzte er verantwortliche Führungspositionen in Europa undAsien in den Bereichen Vorstandsassistenz, Regionalstrategie,Unternehmensentwicklung, Innovation, Vertrieb, Marketing undProduktmanagement. Vor seinem Wechsel zu TÜV SÜD war Lindner dort fürmehrere Jahre als Chief Financial Officer für die kaufmännischenBelange in Asien verantwortlich.Hinweis für Redaktionen: Die Pressemeldung und das Bild inreprofähiger Auflösung gibt es im Internet unterwww.tuev-sued.de/pressemeldungen.Pressekontakt:Dr. Thomas OberstTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 19980686 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 23 72Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: thomas.oberst@tuev-sued.deInternet: www.tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell