Helaba Invest ernennt Dr. Marc Hennies zum Leiter Akquisition/Kundenbetreuung

Frankfurt am Main (ots) - Marc Hennies übernimmt zum 1. Juli 2018bei der Helaba Invest die Leitung der AbteilungAkquisition/Kundenbetreuung. Hennies ist seit 2008 als Direktor iminstitutionellen Vertrieb der Helaba Invest tätig. Zuvor war ermehrere Jahre im Bereich Sales Öffentliche Hand der Helababeschäftigt."Wir freuen uns, mit Dr. Marc Hennies einen versiertenVertriebsexperten aus unseren eigenen Reihen mit dieserFührungsaufgabe betrauen zu können", so Uwe Trautmann, alsVorsitzender der Geschäftsführung zuständig für den Vertrieb derHelaba Invest. "Er hat in den vergangenen Jahren wesentlich zumWachstum der Gesellschaft beigetragen und wird uns unterstützen,unsere Marktposition weiter zu stärken und das Neugeschäftauszubauen." Das Vertriebsteam soll dazu in den kommenden Monatenweiter aufgestockt werden.Im Rahmen einer Umstrukturierung des eigenen Portfolio Managementswurden Olaf Tecklenburg, zuständig für das Management von liquidenAssetklassen, und Dr. Thomas Kallenbrunnen, zu-ständig für illiquideAssetklassen, zu Hauptabteilungsleitern befördert.Helaba Invest Die Helaba Invest wurde 1991 als 100%-igeTochtergesellschaft der Helaba gegründet. Seitdem wird dasprofessionelle Management von Vermögen institutioneller Investoren imHelaba Konzern von der Helaba Invest wahrgenommen.Die Geschäftsstrategie der Helaba Invest basiert auf den dreiSäulen "Master-KVG", "Asset Ma-nagement Wertpapiere, SAA und TAA"sowie "Immobilien & Alternative Assetklassen". Mit einem verwaltetenVolumen von ca. 130 Mrd. Euro gehört die Helaba Invest zu denführenden Kapital-verwaltungsgesellschaften im institutionellen AssetManagement.Original-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell