Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne. (02.07.2018/ac/n/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Aktienanalyst Adam Jonas vom Investmenthaus Morgan Stanley rät Investoren laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG).Den Präsidenten der USA direkt in Angelegenheiten des Außenhandels zu involvieren sei eine ziemlich riskante PR-Strategie, so die Analysten von Morgan Stanley.Harley-Davidson Inc. habe als Antwort auf Strafzölle durch die EU angekündigt Produktionskapazitäten ins Ausland verlagern zu können. Analyst Adam Jonas glaubt, dass die Maßnahme vor allem der sinkenden Nachfrage in den USA geschuldet ist und nicht den EU-Zöllen. Zudem sei es eher unwahrscheinlich, dass Harley-Davidson tatsächlich die Produktion nach Thailand oder Indien verlagere um Motorräder für die EU zu produzieren.Sobald klarer werde, dass die Spannungen rund um die EU-Zölle nur Teil eines kontrollierten Verhandlungsprozesses seien, dürfte der Aktienkurs rasch zu einer Erholung ansetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Harley-Davidson-Aktie: