Großbritannien: Industriestimmung hellt sich leicht auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Juni leicht aufgehellt.



Wie das Institut IHS Markit am Montag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,1 Punkte auf 54,4 Zähler. Analysten hatten dagegen einen Rückgang auf 54,0 Punkte erwartet. Der Wert des Vormonats wurde nachträglich leicht nach oben korrigiert.

Seit Jahresanfang hat sich nicht nur die Industriestimmung eingetrübt, sondern auch das gesamtwirtschaftliche Wachstum spürbar verlangsamt. Die Bank of England hatte deshalb eine für das Frühjahr erwartete Zinsanhebung nicht vorgenommen.

Aktuell rechnet der Markt aber wieder etwas stärker mit einer bevorstehenden Anhebung, weil auch der Chefvolkswirt der Notenbank, Andy Haldane, sich zuletzt für eine Straffung ausgesprochen hatte. Im Blick steht die August-Sitzung, wenn die Bank of England auch neue Prognosen zu Wachstum und Inflation vorlegt./bgf/jsl/jha/