Unterföhring (ots) -Vom tropischen Dschungel über die Millionenmetropole Bangkok bisan die paradiesischen Strände der Andamanensee: Für die zweiteStaffel von "Global Gladiators" schickt ProSieben ab Donnerstag, 23.August, um 20:15 Uhr acht Promis auf Abenteuertrip nach Thailand."'Global Gladiators' ist ein Riesenspielplatz für Erwachsene. Ichhabe total Bock darauf, mich an meine Grenzen zu pushen", sagt SängerBen. Rapperin Sabrina Setlur ist startklar für den Trip insUngewisse: "Ich bin bereit, wieder in die Öffentlichkeit zu gehen.Quer durch ein Land zu reisen und schwierige Challenges unterwidrigen Umständen im Team zu bewältigen, das reizt mich einfach",sagt die 44-Jährige. "Für mich steht 'Global Gladiators' für Mut,Abenteuer und Überwinden", sagt Model Miriam Höller. "Die Show istmein erstes Abenteuer nach meinen schweren Rückschlägen."Zwischen Lagerkoller und GruppenkuschelnNeben Ben, Sabrina Setlur und Miriam Höller wollen Sänger LucasCordalis, Schauspielerin Jana Pallaske, Tänzerin Sabia Boulahrouz,Schauspieler Manuel Cortez und Popsänger Joey Heindle eigene Grenzenüberwinden. Die acht Prominenten reisen in einem ausgebautenFrachtcontainer quer durch das Land des Lächelns. Überwacht vonzahlreichen Kameras, müssen die Promis lernen, auf engstem Raummiteinander auszukommen. In spektakulären Challenges vor traumhafterKulisse müssen sich die "Gladiatoren" beweisen: Welcher Promi hat dienötige Ausdauer, Nervenstärke und den Teamspirit und wird "GlobalGladiator"2018? Produziert wird das Format von FischWillWurm MediaGmbH."Global Gladiators" ab Donnerstag, 23. August 2018, um 20:15 Uhr aufProSieben