Gemeinsame Pressemitteilung: RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Hochschule Fresenius gehen strategische Forschungskooperation ein

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Köln/Essen (ots) - Seit mehreren Jahren arbeiten einzelneWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des RWI - Leibniz-Institutfür Wirtschaftsforschung und der Hochschule Fresenius im Bereich derGesundheitsökonomie erfolgreich zusammen. Mit Start zum 1. Juli 2018haben beide Institutionen ihre Zusammenarbeit in Form einerKooperation institutionalisiert. Mit ihr baut die HochschuleFresenius, vertreten durch den Fachbereich für Wirtschaft und Medien,ihre Forschungskooperationen aus und treibt kooperativeForschungsergebnisse zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen imBereich der Gesundheitsökonomie weiter voran.Das RWI bringt aktuelle Forschungserkenntnisse in die Studiengängeder Hochschule Fresenius ein und hat die Möglichkeit,wissenschaftliche Erkenntnisse stärker in die Praxis zu übertragen.Auch erweitert die Forschungskooperation die Möglichkeiten derHochschule Fresenius, talentierte Studierende undNachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler gezielterkennen und fördern zu können. Herausragende Studierende und Alumnider Hochschule Fresenius sollen dann Praktika oder sogar eine spätereMitarbeit an Forschungsvorhaben des RWI bis hin zu einer Tätigkeitals Gastwissenschaftler ermöglicht werden. Der von beidenInstitutionen paritätisch besetzte wissenschaftliche Beirat legtgemeinsame Forschungsinhalte und Forschungsthemen im Rahmen dieserKooperation konzertiert fest.Doch nicht nur im Bereich der Forschung soll eine stärkereZusammenarbeit gelebt werden. Auch im Bereich der Lehre werdenRWI-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler die HochschuleFresenius bereichern, sowohl als Dozenten als auch zukünftig in einerpotentiellen weiteren Vertiefung der Kooperation als Professoren."Die Kooperation mit einer der größten privaten Präsenzhochschulender Bundesrepublik hilft uns, den Transfer wissenschaftlicherErkenntnisse in die Praxis zu stärken und ermöglicht es unserenWissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Lehrerfahrung zu sammeln.Ein weiterer Ausbau der Verzahnung von Forschung und Lehre zahltzudem auf einen zentralen Baustein der Leibniz-Strategie ein: dieverstärkte Vernetzung von Leibniz-Einrichtungen mit den Hochschulen",so der administrative Vorstand des RWI, Dr. Stefan Rumpf.Auch der Präsident der Hochschule Fresenius, Prof. Dr. TobiasEngelsleben, betont die Vorteile der Zusammenarbeit. "Gerade für unsals privaten Bildungsträger ist es wichtig, mit den bedeutendsten undeinflussreichsten Forschungseinrichtungen unseres Landes engzusammenzuarbeiten. Von der wissenschaftlichen Expertise und demhervorragenden Ruf des RWI profitieren unsere Studierenden in Lehreund Forschung. Durch die gesellschaftsrelevanten Forschungsbeiträgeund das große Know-how des Instituts in der evidenzbasiertenPolitikberatung kommen sie noch dichter an die aktuellen Themenunserer Zeit heran".Ansprechpartner Kooperation / Hochschule Fresenius:Prof. Dr. Andreas Beivers, StudiendekanTel. +49 (0)89 2000373-46beivers@hs-fresenius.deÜber das RWI - Leibniz-Institut für WirtschaftsforschungDas RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ist einführendes Zentrum für wissenschaftliche Forschung und evidenzbasiertePolitikberatung in Deutschland und Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.Das Institut informiert mit seinen Arbeiten über ökonomischeEntwicklungen und deren Ursachen, erleichtert Politik und Unternehmensachgerechte Entscheidungen und fördert in der Öffentlichkeit dasVerständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge. Die Forschungsarbeitendes RWI - gestützt auf neueste theoretische Konzepte und moderneempirische Methoden - reichen vom Individuum bis zur Ebene derWeltwirtschaft, bearbeitet von vier Kompetenzbereichen:"Arbeitsmärkte, Bildung, Bevölkerung", "Gesundheit", "Umwelt undRessourcen" sowie "Wachstum, Konjunktur, Öffentliche Finanzen". DieForschung des RWI ist unabhängig und der Exzellenz verpflichtet. DerAnspruch des RWI wird durch den Claim "Research with impact"verdeutlicht. "Impact" ist dabei im dreifachen Sinne zu verstehen:Erstens besitzt die Forschung des RWI aufgrund ihrer praktischenRelevanz politisches Wirkungspotenzial ("policy impact"). Zweitenserfüllt sie höchste wissenschaftliche Standards und wird daherregelmäßig in sehr guten Journals (mit hohem "impact factor")veröffentlicht. Drittens ist die empirische Wirkungsanalyse ("impactevaluation") eine bereichsübergreifende Kernkompetenz des Institutsund oft die zentrale Herausforderung der Forschungsprojekte.www.rwi-essen.de/Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York gehört mit rund 12.000 Studierendenzu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen inDeutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Traditionzurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das"Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl derLaborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist dieHochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites,vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie &Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft& Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowieberufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an.Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionellakkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr"breites und innovatives Angebot an Bachelor- undMaster-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr"überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahrereakkreditiert.www.hs-fresenius.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590PressesprecherinHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell