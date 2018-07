Gehörschützer für Kids im Unterricht machen Schule / Störende Ablenkungen vermeiden und Lernresultate verbessern (FOTO)

Neuss (ots) -Kinder sind auch mal ungestüm und etwas lauter - so sehr, dass dieKonzentration darunter leiden kann. Immer mehr Schulen setzen daherpunktuell Kapselgehörschützer wie 3M Peltor Kid ein. Mit teilserstaunlichen Resultaten.Die Grundschullehrerin Dörthe Rusch räumt ein, zunächst skeptischgewesen zu sein. "Ich hatte Bedenken, dass sich einzelne Schüler mitden Gehörschützern ausgegrenzt fühlen könnten. Doch das Gegenteil istder Fall: Die Kinder sind regelrecht verrückt danach", schildert dieKlassenlehrerin der 2a an der Pestalozzischule inNeuss-Grimlinghausen (NRW). Für eine Testphase erhielt die Klassezunächst zwei Gehörschützer. Die Erfahrungen nach einem halben Jahrsind so gut, dass jetzt die gesamte Grundschule mit rund 300Schülerinnen und Schülern ausgestattet wird.Verbesserungen sind deutlich spürbarZum Einsatz kommt der Gehörschützer sehr gezielt, beispielsweisein Einzelarbeitsphasen oder bei Klassenarbeiten. So gibt es Schülermit eigentlich guten Resultaten, die manchmal unter störendem Lärmihre Leistung nicht erbringen können. Hier kann 3M Peltor Kidspürbare Verbesserungen erzielen, berichtet die Lehrerin weiter: "DieSchüler werden schneller mit ihren Aufgaben fertig als ohneGehörschützer. Und sie erzielen häufig bessere Resultate und somitbessere Schulnoten." Sie will die Gehörschützer im Unterrichtsalltagjedenfalls nicht mehr missen. Mittlerweile gebe es sogar Kinder, dievon sich aus danach fragen. Das Erfolgsbeispiel dürfte alsobuchstäblich weiter Schule machen.Jede Ablenkung stört den LernerfolgSchon kleine Geräusche können Schüler in ihrer Konzentrationbeeinträchtigen. Ob von der Straße, vom Schulkorridor oder durch dasGespräch der Sitznachbarn, störende Geräuschquellen in Klassenräumengibt es viele, berichtet Dr. Gerhart Tiesler, Wissenschaftler amInstitut für interdisziplinäre Schulforschung (ehemals Uni Bremen).Gemeinsam mit Forschungskollegen hat er vor wenigen Jahren im Auftragder Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine Studiezur Lärmbelastung in Unterrichtsräumen von Grundschulen erstellt.Sein Fazit: "Mittelwerte von 75 bis 80 Dezibel, also wie an einerstark befahrenen Straße, sind im Unterricht absolut üblich, inSpitzen ging es bei den im 5-Sekunden-Takt erfolgten Messungen aufbis zu 100 dB, in Turnhallen noch höher - 120 dB und mehr." Neben derKurzfristlösung durch Gehörschützer für die Kinder würde sich derWissenschaftler noch mehr Investitionen in bauliche Veränderungenwünschen.Für empfindliche Kinderohren entwickeltDer Kapselgehörschützer 3M Peltor Kid ist speziell aufempfindliche Kinderohren zugeschnitten. Die breiten Dichtungsringesowie das geringe Gewicht von nur 170 Gramm sorgen für ein bequemesTragegefühl, auch über längere Zeiträume hinweg. Die kräftigen FarbenPink, Grün, Rot und Blau kommen bei Kids gut an und unterstützenzudem die Sichtbarkeit der Träger. Neben dem Schulunterricht zählenKonzertbesuche, Motorsportevents oder auch laute Feiern zu dentypischen Anwendungsbereichen.Weitere Informationen unter www.3Marbeitsschutz.de (DE),www.3Marbeitsschutz.at (AT) und www.3Marbeitsschutz.ch (CH)Über 3MDer Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA,gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit.3M ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten underzielte 2017 einen Umsatz von über 31 Mrd. US-Dollar. Grundlage fürseine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenenTechnologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mitProdukten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.3M und Peltor sind Marken der 3M Company.Pressekontakt:Christiane Bauch, Tel.: +49 2131 14-2457E-Mail: cbauch@3M.com3M Deutschland GmbHCarl-Schurz-Str. 141453 Neuss+49 2131 14-0Original-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell