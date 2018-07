"Geheimes Saudi-Arabien": Dreiteilige Doku-Reihe in ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Seit Jahren gibt es Hinweise darauf, dass Saudi-ArabienTerrororganisationen finanziell unterstützen soll. Zwar hat dieHerrscherfamilie immer wieder Veränderungen versprochen, aber lässtsie ihren Worten wirklich Taten folgen? Am Donnerstag, 5. Juli 2018,ab 21.00 Uhr, wirft ZDFinfo in der dreiteiligen Doku-Reihe "GeheimesSaudi-Arabien" einen Blick in das Königreich.Der wachsende Konflikt mit Iran und die Krise im Nahen Ostenstellen Saudi-Arabien vor nie da gewesene Herausforderungen. Nunverspricht der neue Kronprinz Mohammed bin Salman eine Rückkehr zumgemäßigten Islam. Doch welche Zukunft erwartet Saudi-Arabienangesichts der heftigen Auseinandersetzungen in der Region? Der ersteTeil der Reihe, "Auf den Spuren des Terrors", untersucht um 21.00 Uhrdie Verbindungen der Herrscherfamilie zu den Unterstützern einerultrakonservativen Form des Islams. Inwieweit haben die SaudisExtremisten finanziell unterstützt, um ihre Macht zu sichern?Unglaubliche Summen an Bestechungsgeldern sollen über Jahrzehntean saudische Prinzen bezahlt worden sein. Der zweite Teil derDoku-Reihe, "Auf der Spur des Geldes", beschäftigt sich um 21.45 Uhrmit der Frage: Kann die Korruption in Saudi-Arabien in Zukunftwirklich ausgemerzt werden? Um 22.30 Uhr widmet sich "Aufbruch undUnterdrückung" der angespannten innenpolitischen Situation imWüstenstaat: Andersdenkende werden unterdrückt, es kommt zuumstrittenen Verhaftungen und sogar zu Folter und Hinrichtungen. Diedritte Folge von "Geheimes Saudi-Arabien" hinterfragt dieAnkündigungen des Kronprinzen, die saudische Gesellschaftliberalisieren zu wollen. Bedeuten seine Reformen tatsächlich einenSchlüsselmoment in der Geschichte Saudi-Arabiens?Der erste Teil der Reihe, "Auf den Spuren des Terrors", istbereits am Mittwoch, 4. Juli 2018, 0.45 Uhr, im ZDF zu sehen. ZDFinfowiederholt alle drei Teile von "Geheimes Saudi-Arabien" am Freitag,6. Juli 2018, ab 5.30 Uhr, am Mittwoch, 11. Juli 2018, ab 1.00 Uhr,am Freitag, 3. August 2018, ab 10.30 Uhr, sowie Samstag, 4. August2018, ab 7.00 Uhr.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/saudiarabienPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell