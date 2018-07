"Geheimes Katar": ZDFinfo-Doku über ein Emirat auf WM-Kurs (FOTO)

Mainz (ots) -2022 wird Katar als erstes arabisches Land dieFußball-Weltmeisterschaft ausrichten. Doch nicht der Sport, sonderndie Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen bestimmen seit Jahrendie Berichterstattung. Menschenrechtler kritisieren, Gastarbeitermüssten dort schuften wie moderne Sklaven. Dabei ist das Land bemühtzu beweisen, dass es sich gewandelt habe. Am Donnerstag, 5. Juli2018, ab 20.15 Uhr, zeigt ZDFinfo in "Geheimes Katar - Ein Emirat aufWM-Kurs" einen Wüstenstaat zwischen Tradition und Moderne. Das ZDFstrahlt die Dokumentation am Mittwoch, 11. Juli 2018, 1.10 Uhr, aus.Im Juni 2017 stand Katar am Pranger: Saudi-Arabien, Bahrain, dieVereinigten Arabischen Emirate und Ägypten setzten die diplomatischenBeziehungen aus. Weil die katarische Regierung angeblichislamistische Terrorgruppen wie Al-Kaida unterstütze, wollten sie denStaat isolieren. Doch die Beweislage war dürftig und die Blockadeeher eine durchsichtige Kampagne gegen einen ungeliebten Nachbarn.Katar investiert Milliarden in Bildung, Kultur und einGesundheitssystem, das auch den Gastarbeitern kostenlose medizinischeVersorgung verspricht. Zudem sorgt der Golfstaat vor für eine Zeit,in der die Erdöl- und Erdgas-Vorkommen einmal versiegen. Katar istein Land, das von Gegensätzen geprägt ist. So blickt dieDokumentation nicht nur auf beeindruckende Wolkenkratzer undKamelrennen in der Wüste, sondern auch auf den aktuellen Stand derVorbereitungen für die Fußball-WM 2022.Das Emirat kämpft gegen seinen schlechten Ruf und wehrt sich gegenVorurteile. Doch ist der Fortschritt in Katar tatsächlich spürbar -oder bleibt er ein hohles Versprechen? Im Interview äußern sich unteranderen Mohammed Bin Saleh Al-Sada, der Energieminister Katars, undMostefa Souag, Generaldirektor von "Al Jazeera". Zudem berichtenDeutsche, die in Katar leben, von ihrem besonderen Alltag in einerarabischen Monarchie.ZDFinfo wiederholt "Geheimes Katar - Ein Emirat auf WM-Kurs" amFreitag, 27. Juli 2018, 16.30 Uhr, am Freitag, 3. August 2018, 12.00Uhr, sowie Samstag, 4. August 2018, 9.15 Uhr.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/geheimeskatarPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell