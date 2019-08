Geely: Das ist jetzt die Quittung!

Geely ist nach wie vor der größte, private Autobauer in China. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Allerdings zeichnete sich bereits in den vergangenen Monaten ab, dass der Konzern mit Absatzeinbrüchen zu kämpfen hat. Der Anteil an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben ist bei Geely noch immer sehr gering, lag etwa im Juli bei nicht einmal fünf Prozent. Das macht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung