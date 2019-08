Galliford Try: Faktencheck!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Galliford Try, die im Segment "Bauwesen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.08.2019, 09:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 563.17 GBP.

Galliford Try haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Galliford Try liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 936,67 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (566 GBP) könnte die Aktie damit um 65,49 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Galliford Try-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Galliford Try höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 10,85 Prozentpunkte (12,91 % gegenüber 2,07 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Galliford Try führt bei einem Niveau von 39,55 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,1 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".