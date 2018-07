Festspielsommer 2018: Die Styriarte und das Lucerne Festival in 3sat (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 7. Juli 2018, um 20.15 Uhr und 22.45 UhrDirigent Andrés Orozco-Estrada lässt die Tradition der StainzerKirchenkonzerte bei den sommerlichen Musikfestspielen der Steiermarkwiederaufleben. 3sat überträgt die "Styriarte 2018: Schubert inStainz" im Rahmen des Festspielsommers am Samstag, 7. Juli 2018, um22.45 Uhr live zeitversetzt in seinem Programm. Ein Abend mit Werkenvon Franz Schubert, darunter die Messe Nr. 5 in As-Dur. Es singenAnna Lucia Richter (Sopran), Johanna van der Deken (Mezzosopran),Johannes Chum (Tenor) und Mathias Hausmann (Bariton).Bereits um 20.15 Uhr zeigt 3sat ein Konzert des "Lucerne Festival2017". Im August letzten Jahres hat sich Riccardo Chailly dort zweiKomponisten gewidmet, die ihn in seiner Zeit als Dirigent geprägthaben: Felix Mendelssohn Bartholdy und Pjotr Iljitsch Tschaikowski.Auf dem Programm standen Mendelssohns Tondichtungen über Shakespeares"Sommernachtstraum" und Tschaikowskis großes, programmatischangelegtes symphonisches Werk, die "Manfred-Sinfonie" nach LordByron.3sat setzt den Festspielsommer am Freitag, 13. Juli 2018, um 21.00Uhr mit dem Konzert "Klassik am Odeonsplatz" (live zeitversetzt)fort. Am Mittwoch, 18. Juli 2018, ab 10.15 Uhr folgt die "Eröffnungder Bregenzer Festspiele 2018" live aus dem Festspielhaus.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/festspielsommer3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell