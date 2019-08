Eurozone: Unternehmensstimmung bessert sich etwas

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im August etwas gebessert.



Wie das Institut Markit am Donnerstag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 51,8 Zähler. Analysten hatten dagegen im Mittel mit einem Rückgang auf 51,2 Punkte gerechnet. Sowohl in der stark angeschlagenen Industrie als auch im stabileren Dienstleistungssektor stiegen die Indikatoren an.

An den Finanzmärkten wurden bestehende Konjunktursorgen durch die Umfrageergebnisse etwas gedämpft. Der Euro legte nach Bekanntwerden der Resultate zu und stieg über 1,11 US-Dollar./bgf/jkr/jha/