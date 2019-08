Euregio JungforscherInnenpreis geht an Raffael Heiss vom MCI

Innsbruck (ots) - Megatrend Digitalisierung in der EuroparegionTirol-Südtirol-Trentino - MCI-Forscher Raffael Heiss reüssiert mit Dissertationüber politische Akteure auf Social MediaAls Aushängeschilder für den Forschungsstandort Euregio Tirol-Südtirol-Trentinowerden die Preisträger/innen des diesjährigen Euregio JungforscherInnenpreiseslaut einer Presseaussendung des Landes Tirol bezeichnet. Raffael Heiss vom MCIist einer von ihnen. Für seine Dissertation "Politische Akteure auf SocialMedia: Inhalt, Selektion und Effekte" wurde er mit dem zweiten Platzausgezeichnet. Zu seiner herausragenden Arbeit gratulierten TirolsLandeshauptmann Günther Platter, sein Südtiroler Kollege Arno Kompatscher sowieRoberto Paccher, Regionalrats-Präsident von Trient.In seiner Dissertation untersucht Raffael Heiss das Phänomen politischer Akteureauf Social Media und zeigt, dass Mainstream-Politiker/innen das Potenzial nichtin vollem Umfang ausschöpfen, während rechtspopulistische Akteure SocialMedia-Plattformen nutzen, um gegen Immigranten und die politische Elite zumobilisieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen bestehe daher die dringendeNotwendigkeit, die Social Media-Kommunikation der politischen Akteure abseitsklassischer Marketingstrategien zu professionalisieren. Dazu müssten diepolitischen Akteure Bürger/innen stärker in ihre Social Media-Aktivitäteneinbinden, mehr Räume für politische Partizipation schaffen und beginnen, auchkomplexe Inhalte zu vermitteln.Raffael Heiss ist Wissenschafter in dem am MCI eingerichteten "Center for Social& Health Innovation", einem multidisziplinär ausgerichteten Forschungszentrum,das sich mit aktuellen regionalen, nationalen und internationalenHerausforderungen im Sozial- und Gesundheitswesen befasst. "Die digitaleMedienvielfalt, in der wir heute leben, erfordert es, die neuen Dynamiken imInformationsverhalten zu erforschen und Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sienutzenstiftend für die Gesellschaft eingesetzt werden können. In meinerForschung am MCI beschäftigt mich neben der politischen Kommunikation auch dieFrage, wie sich digitale Medien auf unser Gesundheitswesen auswirken, z.B. wieund mit welchen Effekten sich Menschen auf Social Media über ihre Gesundheitinformieren", beschreibt Raffael Heiss seine Arbeit.MCI-Rektor Andreas Altmann gratuliert zu der Auszeichnung: "Ich freue mich sehrüber diesen Erfolg von Raffael Heiss, der einmal mehr zeigt, dass unserebeständige Aufbauarbeit Früchte trägt. Ich gratuliere ihm und allen, die zudiesem Erfolg beigetragen haben!"Die diesjährige Ausschreibung zum JungforscherInnenpreis stand unter dem Motto"Megatrend Digitalisierung - digitale Transformation in der EuroparegionTirol-Südtirol-Trentino". Ziel ist der Transfer wissenschaftlicher Leistungen inInnovationen, die der gesamten Region zugutekommen.Weitere Informationen (https://www.ots.at/redirect/mci65)Kontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell