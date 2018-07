Erneuerbarer Strom aus der Batterie

Da Strom aus erneuerbaren Energien nicht stets den gleichen Ertrag bringt, sollen zunehmend verbesserte Batterien überschüssige Energie aufnehmen und bei Bedarf wieder eingespeisen. Deutsche und tschechische Forscher stecken zur Weiterentwicklung von Redox-Flow-Batterien ihre Köpfe zusammen. Diese auch „Flüssigbatterie“ oder „Nasszelle“ genannten Akkus speichern elektrische Energie in chemischen Verbindungen, wobei die Reaktionspartner in einem Lösungsmittel in gelöster Form vorliegen.

Ein Beitrag von Global Press.