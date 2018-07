Erfolg bei TOP 100 - Hansgrohe SE gehört zu den Innovationsführern 2018 (FOTO)

Schiltach (ots) -Zum 25. Mal kürt der Wettbewerb TOP 100 die innovativsten Firmendes deutschen Mittelstands. Zu diesen Innovationsführern zählt indiesem Jahr die Hansgrohe SE. Das ergab die Analyse deswissenschaftlichen Leiters von TOP 100, Prof. Dr. Nikolaus Franke.Als Mentor von TOP 100 ehrt Ranga Yogeshwar das Unternehmen ausSchiltach zusammen mit Franke und compamedia am 29. Juni 2018 auf derPreisverleihung in Ludwigsburg im Rahmen des 5. DeutschenMittelstands-Summits. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugtedas Unternehmen mit rund 2.900 Mitarbeitern (Deutschland) besondersin der Kategorie "Innovationserfolg"."Unsere DNA besteht aus einer innovativen Grundhaltung" - sobeschreibt Thorsten Klapproth, Vorstandsvorsitzender der HansgroheSE, den Charakter des Top-Innovators aus dem Schwarzwald. Tatsächlichist die 117-jährige Unternehmensgeschichte gesäumt von zahlreichenErfindungen: Sei es die erste Handbrause mit verstellbarenStrahlarten, die erste ausziehbare Küchenarmatur oder die ersteDuschstange. Mit über 16.000 aktiven Patenten zählt das TOP100-Unternehmen auch heute noch zu den weltweit tonangebendenAnbietern der Sanitärbranche."Die Möglichkeiten, unser Wasser zu gestalten, sind schiergrenzenlos. Die Hauptrolle spielen dabei feinste Silikondüsen,genauer gesagt: ihre Zahl und Anordnung, ihre Größe undHerstellungsart. Die Innovation steckt also in jeder einzelnen Düse,die präzise auf die Strahlscheibe verteilt werden muss", erläutertKlapproth. Jüngste Neuerung auf diesem Gebiet ist dieStrahltechnologie "PowderRain", die mikrofeine Wasserstrahlenproduziert. Darüber hinaus arbeitet Hansgrohe am Geräuschverhaltenseiner Produkte. Um das zu optimieren, betreibt der Mittelständlerein eigenes Akustiklabor, ausgestattet mit Körperschallprüfständenund einer Luftschallprüfkabine. Dieser Aufwand macht sich bezahlt:Mittlerweile findet man Produkte aus dem Hause Hansgrohe unteranderem an Bord des Luxusliners "Queen Mary 2" oder im "BurjKhalifa", dem höchsten Wolkenkratzer der Welt.TOP 100: der WettbewerbSeit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondereInnovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge anmittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegtseit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke istGründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship undInnovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 istder Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind dieFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung undder BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin, impulseund W&V den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.Über die Hansgrohe Group - das Original aus dem SchwarzwaldDie Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg istmit ihren Marken AXOR und hansgrohe ein in Innovation, Qualität undDesign führendes Unternehmen der Bad- und Küchenbranche. Mit ihrenArmaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group demWasser Form und Funktion. Die 117-jährige Firmengeschichte istgeprägt von Erfindungen wie der ersten Handbrause mitunterschiedlichen Strahlarten, der ersten ausziehbaren Küchenarmaturoder gar der ersten Duschstange. Das Unternehmen hält über 16.000aktive Schutzrechte. Die Hansgrohe Group steht für langlebigeQualitätsprodukte. Mit 34 Gesellschaften, 21 Verkaufsbüros undVertrieb in über 140 Länder ist das Unternehmen seinen Kundenweltweit ein verlässlicher Partner. Die Hansgrohe Group, ihre Markenund Produkte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, darunterüber 500 Designpreise seit 1974. Die nachhaltige Herstellungressourcenschonender Produkte ist international im unternehmerischenHandeln verankert. Die Produkte der Hansgrohe Group sind weltweitpräsent, beispielsweise auf dem Luxusliner Queen Mary 2 oder imhöchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Ihre hohenQualitätsstandards gewährleistet die Hansgrohe Group durch dieProduktion an fünf eigenen Produktionsstandorten, von denen sich zweiin Deutschland, sowie je einer in Frankreich, in den USA und in Chinabefinden. 2017 erwirtschaftete die Hansgrohe Group einen Umsatz von1,077 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp 60 Prozent inDeutschland.Pressekontakt:Hansgrohe SE- Pressestelle -Dr. Jörg HassT +49 78 36 51 3009F +49 78 36 51 1170E-Mail: public.relations@hansgrohe.comwww.hansgrohe-group.comwww.axor-design.comwww.hansgrohe.deOriginal-Content von: Hansgrohe SE, übermittelt durch news aktuell