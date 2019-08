Eigene Kunst-Serie für Ferienapartments: Bades Huk zeigt Weitblick bei ganzheitlicher Resort Entwicklung (FOTO)

Hohen Wieschendorf (ots) -Die Ostsee mit ihrer vielfältigen Landschaft hat schon zahlreicheKünstler fasziniert. Auch den in Salzburg lebenden Künstler CsabaFürjesi hat das einzigartige Naturerlebnis der Küste inspiriert.Seine Gemälde sind in den neuen Ferienapartments von Bades Huk zusehen und fangen das entspannte Urlaubsgefühl und die Farben derNatur von Hohen Wieschendorf bildlich ein. Als fester Bestandteil desInterieur-Pakets der Ferienimmobilien unterstreichen die Kunstwerkeden besonderen Anspruch des Immobilienkonzepts von Bads Huk.Kaum eine andere Landschaft wie die Küste bietet Inspiration mitunzählig vielen Landschaftseindrücken und die Möglichkeit zum Rückzugaus der urbanen Hektik. Für den Künstler Csaba Fürjesi ist Bades Hukan der Mecklenburgischen Ostseeküste ein besonderer Ort, der dieSinne auf einzigartige Weise anspricht: das Wasser, die Luft, dasLicht und die unberührte Landschaft. In privilegierter Strand-Lageentstehen 77 Ferienapartments mit ein bis drei Schlafzimmern.Behutsam eingebettet in das Vogel- und Naturschutzgebiet bieten dieImmobilien Ausblick auf die Salzwiesen von Hohen Wieschendorf und dienaturschöne Ostsee. Neben der Landschaft sind es die Empfindungen,die für den Künstler die einzigartige Atmosphäre des neuenFerienresorts ausmacht. "Es ist gut, wenn wir an diesem Ort der Ruheeine längere Zeit verbringen können, denn das ist eine spirituelleAuszeit für die Sinne", erklärt Fürjesi.Für die Ferienimmobilien hat er eine Serie von Bildern kreiert,welche die besondere Aura der Umgebung einfängt. Getreu seinem Stil,sind auf den Bildern personalisierte Visualisierungen seinerErlebnisse und Empfindungen zu sehen. Die gezeigten Szenerien, wieder Bootssteg, spiegeln die bildliche Verortung zur Marina von HohenWieschendorf wider. Noch wichtiger ist für den Künstler der nichtsichtbare Teil der Bild-Serie. "Das Wesentliche ist genau das, wasnicht im Bild erscheint, worauf sich das Bild aber bezieht", erklärtFürjesi, "es ist der innere Prozess, den der Mensch an solchenbesonderen Orten erlebt." Die neue Wahrnehmung der Natur und dasentspannte Zeitgefühl begleiten den Besucher von Bades Huk aus demhektischen Alltag.Kunst und Interieur als Bestandteil eines ganzheitlichen Konzeptszu begreifen, ist Teil des visionären Ansatzes, den dieProjektentwickler von Bades Huk eingeschlagen haben. Neben denKunstwerken wurde ein hochwertiges Interieur-Paket in Kooperation mitverschiedenen Markenpartnern für das Immobilienprojektzusammengestellt. Die Innenausstattung im skandinavischen Stiltransportiert die Idylle der Landschaft in den Raum. Eigentümerkönnen aus verschiedenen Produkt-Linien eine persönliche Auswahltreffen. Alle Ferienapartments werden komplett möbliert undeingerichtet übergeben.Über Csaba Fürjesi1969 in Salgotarjan in Ungarn geboren, beschäftigt sich Fürjesiseit seiner Kindheit mit Kunst. In Ungarn studierte er mit einemKunststipendium und nahm später an verschiedenen "artist inresidence" Programmen und internationalen Symposien teil, darunterÄgypten, die USA und Deutschland. Er ist Mitgründer der"International Art Colony of Cered" und fungiert dort alskünstlerischer Leiter. In seinen Kunstwerken experimentiert er mitRohstoffen und Genres, zwischen realen und surrealen Elementen undsetzt individuell entwickelte Techniken ein. Mit seinen Arbeitenerforscht er die Zeit, das Dasein mit deren zeitgenössischen unduniversellen Grundfragen.Über Bades HukMeeresluft, Strand, Ruhe und Natur - das, und vieles mehr, istBades Huk. In Hohen Wieschendorf an der Mecklenburgischen Ostseeküsteentsteht ein Immobilienprojekt der Mehrwerte. Bis Mitte 2021 werdenhier 77 Apartments in privilegierter Strand-Lage inmitten schönsterKüstenlandschaft und verankert in dem Vogel- und Naturschutzgebietrealisiert. Das ganzheitliche Immobilienkonzept kombiniertkomfortables Wohnen und ein erstklassiges Service- undFreizeitkonzept zusammen mit umfassenden Residential Services. Sofällt Gästen wie auch Eigentümern das Abschalten ganz leicht. WeitereInformationen zum Projekt Bades Huk: www.badeshuk.dePressekontakt:FCR MediaSilva EddicksKleine Reichenstraße 120457 HamburgTel.: 040 - 350 177 111E-Mail: Silva.Eddicks@fcrmedia.deOriginal-Content von: Bades Huk, übermittelt durch news aktuell