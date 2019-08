E-Mobility und ERP: Harter Wettbewerb für fertigende Unternehmen / BI-Tools, ERP und gesunde Flexibilität sind in den kommenden Jahren wichtiger denn je

Ostfildern (ots) - Es vergeht zur Zeit kaum eine Woche ohneGewinnwarnungen, Ankündigungen von Sparprogrammen und Jobabbau in derdeutschen Zuliefererindustrie. E-Mobility, der Diesel-Skandal und dasschwächelnde China-Geschäft haben drastische Auswirkungen auf diegesamte Branche rund ums Auto. "In den kommenden Jahren werden nurnoch Unternehmen langfristig überleben, die sich organisatorisch undprozesstechnisch schlank und effizient aufstellen", sagt ChristianBiebl, Geschäftsführer des mittelständischen SoftwareunternehmensPlanat. Mit Sitz bei Stuttgart ist der ERP-Spezialist bei zahlreichenfertigenden Betrieben mit seiner ERP/PPS-Lösung FEPA im Einsatz. Invielen Unternehmen herrsche noch immer eine Prozesskette, die vonalter Software, Excel-Zwischenlösungen und anderen fehleranfälligenMedienbrüchen dominiert werde.Digitalisierung und Geschäftsmodelle im WandelLängst ist nicht mehr nur Industrie 4.0 oder die Digitalisierungein Thema, in der Zukunft wird es eher um das blanke Überleben gehen:"Die Automobilindustrie steht vor dem größten Wandel ihrerGeschichte", sagt dazu Stefan Wolf, Chef des ZulieferersElringKlinger und zugleich auch des ArbeitgeberverbandesSüdwestmetall. Das schwäbische Unternehmen bietet neben Lösungen fürVerbrennungsmotoren auch Brennstoffzellen- und Batterietechnik fürdie Elektromobilität an. Hinzu kommen gewaltige Investitionen: Mitmindestens 200 Milliarden Euro rechnen die Branchenexperten vonAlixPartners. Diese Summe wird in den kommenden fünf Jahren für denTechnologiewandel zum Elektroantrieb anfallen - vom Hersteller überdie Zulieferer bis zu den Kleinbetrieben in Lohnfertigung. Insgesamtrechnet die Studie "Global Automotive Outlook 2019" mit Investitionenin Höhe von 245 Milliarden Euro von 2019 bis 2023. "Wer hier nochgewinnen will, muss sparen. Die Personalschraube kann nicht dieLösung sein, wohl aber die Prozessschraube", so Christian Biebl vonPlanat.BI gibt EinblickFür viele Unternehmen ist ein Einblick in die Key PerfomanceIndicators - die aktuellen Leistungsdaten - bereits ein wichtigesMerkmal. Moderne ERP-Systeme wie FEPA von Planat bieten einenEchtzeit-Einblick in die Daten aus den unterschiedlichen Abteilungen:Einkauf, Verkauf, Produktion. Mit speziellen Cockpits ist jederzeitTransparenz gegeben. Im Unternehmen sind flexible Strukturen, diesich auf die Gegebenheiten einstellen, wichtiger als je zuvor. ERPund Prozesse müssen dabei Hand in Hand gehen - entscheidend ist dabeidie Branchennähe des ERP-Herstellers und die Prozesskenntnisse, diewährend der Implementierung einfließen. Ein Partner auf Augenhöhehilft dabei, Desaster wie den ERP-Wechsel bei beispielsweise LiquiMoly zu vermeiden. "Solche Beispiele, die durch die Presse gehen,bringen leider auch zielgerichtet und branchenintern arbeitendenAnbietern Misstrauen im Markt ein. Der Erfolg eines ERP-Projekteszeigt sich am Ende, der Grundstein ist aber die Auswahl desAnbieters", sagt Christian Biebl von Planat.Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made inGermany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversionverantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik,Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung undbetriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerechtbranchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons,wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Dasinnovative, modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 30Jahren durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichenSupport.Kontakt:PLANAT GmbH,Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart), Deutschland,Tel.: +49 (0)711-16756-0, Fax: +49 (0)711-16756-99,E-Mail: software@planat.de, Web: www.planat.deeuromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuell