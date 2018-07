Was hält FactSet stark?

FactSet’s dritte Quartal-Ergebnisse zeigen nicht viele Anzeichen von marktbezogenem Druck. Der Umsatz kletterte um 9 % auf 339,9 Millionen USD, was nahezu exakt mit dem übereinstimmte, was die meisten Investoren erwarteten. Das bereinigte Ergebnis stieg um gesunde 17 % auf 85,1 Millionen USD, und die bereinigten Gewinne auf 2,18 USD pro Aktie waren 0,05 USD per Aktie höher als die übereinstimmende Vorhersage unter denjenigen, die die Aktie beobachten.

FactSet’s Kerngeschäft sieht weiterhin solide aus. Die organischen Einnahmen waren nahezu 6 % höher und wuchsen mit der gleichen Geschwindigkeit wie in den vergangenen Quartalen. Das Unternehmen führt den Anstieg auf höhere Verkäufe von Analytics-Produkten sowie Dienstleistungen aus den Bereichen Content- und Technologielösungen und Wealth-Management-Lösungen zurück.

Der jährliche Zeichnungswert stieg ebenso um 6 % auf 1,36 Milliarden USD, das meiste war auf organisches Wachstum zurückzuführen. Etwa gleiche Beiträge kamen von FactSet’s Einkaufsgeschäft, welches sich generell an Investment- und Privatbanken, Marktmacher und andere Geschäfts-Kunden richtet, und seine Verkaufs-Geschäfte, die Fusions- und Akquisitions-Beratung geben und Angebote im Bezug auf die Kapitalmärkte, wie das Brokerage machen.

Das internationale Geschäft setzte sein Wachstum mit einer höheren Geschwindigkeit als sein US-Gegenstück fort, mit einem inländische Wachstum des jährlichen Zeichnungswertes von 4,4 % gegenüber einem Anstieg von 8,1 % im Ausland.

Bei den Kundenzahlen gab es einen leichten Fortschritt, beginnend bei 4.975 zum Ende Mai. Dies war ein Anstieg von 80 gegenüber drei Monaten zuvor und die Nutzerzahlen stiegen um 1 % auf über 89.500. Die Vorratshaltung blieb im Bezug auf den Bezugswert über der 95% -Marke und in Bezug auf die rohen Kundenzahlen bei 90%.

CEO Phil Snow nannte einen Schlüsselaspekt des Erfolgs von FactSet. „Wir machen Fortschritt mit der Integration und dem Cross-Selling unserer Akquisitionen, was in diesem Quartal zu wichtigen Gewinnen speziell in der Analyse führt“, sagte Snow. Der CEO merkte weiterhin den Start von Open:FactSet Marketplace an, das sowohl finanzielle und alternative Daten mit Nutzen für Investoren anbietet, was eine Schlüsselrolle für Innovationen der Firma spielt.

Was steht für FactSet bevor?

FactSet bleibt optimistisch, und Snow verwies auf eine „solide Pipeline“ von Geschäften im nächsten Quartal.

Aktionäre bekamen im vergangenen Quartal auch eine nette Rückzahlung mit höherer Dividende. FactSet gab der Dividende einen 14 %-Boost auf 0,64 USD pro Aktie im Quartal, und dies repräsentierte das nunmehr dreizehnte Jahr in dem der Finanz-Informationsdienstleister seine Auszahlung erhöhte. Das kombiniert mit Rückkäufen von mehr als 120 Millionen USD während des Quartals, mit einem neuen Programm, das Zulassungen in Höhe von 325 bis 375 Millionen USD vorsieht.

Inkrementelle Erhöhungen zu einigen von FactSets Anleitungen waren ebenfalls ermutigend. Das Unternehmen hat seine Umsatzschätzung unverändert in einer Spanne von 1,34 bis 1,36 Milliarden USD gehalten. Die neue bereinigte Gewinnprognose für 8,37 bis 8,62 USD je Aktie wäre jedoch 0,02 bis 0,07 USD höher als die bisherige Spanne, die FactSet gab.

Selbst mit diesen starken Zahlen scheinen Investoren die Performance von FactSet nicht zu mögen und die Aktie fiel nach dem Donnnerstagmorgen-Report am Mittag um nahezu 4 %. Dennoch, auf lange Sicht sollte FactSet’s bisherige Performance hilfreich für Investoren sein, weil sie zeigt, dass FactSet selbst wenn die Märkte holprig sind, nicht notwendigerweise einen großen Sturz im Interesse für seine Dienstleistungen sieht.