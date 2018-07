Deutschlands beste Franchise-Unternehmen / Studie zeigt die besten Franchise-Unternehmen in Deutschland

Hamburg (ots) - Der Schritt in die Selbstständigkeit undeigenverantwortliches Wirtschaften klingt für viele Arbeitnehmerverlockend. Der Aufbau eines eigenen Unternehmens birgt jedoch aucheinige Risiken. Das Geschäftsmodell des Franchising bietet hier einelukrative Alternative, mit einem starken Partner und einem bewährtenKonzept an der Seite das eigene Geschäft zu führen. Mit derSiegelstudie "Deutschlands beste Franchise-Unternehmen" zeichnenFocus und Focus Money die führenden Firmen dieser Kategorie inDeutschland aus. Die Studie der Kommunikationsberatung Faktenkontorbasiert auf rund 210.000 Aussagen im Netz und wurde von derInternational School of Management (ISM) wissenschaftlich begleitet.Untersucht wurden die Online-Beiträge zu den knapp 800 größtenFranchise-Unternehmen in Deutschland. Zu den Siegern zählen unteranderem die Bäckereikette Kamps, das Maklerunternehmen Engel &Völkers und Burger King."Wir erleben derzeit einen Boom in der deutschenFranchise-Wirtschaft. Die Branche befindet sich im Wachstum underwirtschaftet rund 100 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr", sagt JörgForthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors.Gleichzeitig warnt er aber auch vor einem überstürzten Einstieg indas Franchise-Geschäft: "Der Markt ist hart umkämpft und erfordertvon den Franchise-Unternehmern ein hohes Maß an Durchsetzungsvermögenverbunden mit einem guten Konzept, um wirtschaftlich rentabel zuarbeiten." Im Rahmen der Studie wurden die Online-Beiträge zu denUnternehmen untersucht und die Aussagen zu den vier relevantenThemengebieten Preis, Qualität, Beratung und Auswahl bewertet.In der Systemgastronomie konnte Burger King den großen RivalenMcDonald's auf den zweiten Platz verweisen. Zwar betreibt dasUnternehmen nur halb so viele Filialen wie der Marktführer, erfreutsich aber dennoch größerer Beliebtheit. In den nächsten Jahren sollendaher auch 300 neue Restaurants eröffnet werden, um die Lücke zumdeutschen Branchenprimus zu schließen. Beide Fast-Food-Ketten möchtenkünftig mit smarten Bestellmöglichkeiten ihren Service verbessern unddamit verstärkt jüngere Generationen ansprechen. Dafür soll unteranderem der Lieferservice ausgebaut werden. Den dritten Platz belegtdas 2002 in Hamburg gegründete Unternehmen Vapiano.Das beste in Deutschland tätige Franchise-Unternehmen aus derGesundheits- und Wellnessbranche kommt aus der Schweiz. DieFitnessstudiokette Kieser Training verfolgt einen minimalistischenAnsatz und ist auf sicher geführtes Rückentraining spezialisiert. Sowird auf Musik oder Saunen in den Studios verzichtet und das Trainingin den Mittelpunkt gerückt. Die Studios überzeugen insbesondere mitintensiver Beratung durch medizinisches Fachpersonal und modernenAnalysegeräten. Auf den weiteren Plätzen folgen das Hypnose Coachingmeplus und der Sportnahrungsshop Body Attack.Die Immobilienvermittlung wird vom Hamburger Franchisegeber Engel& Völkers angeführt. Das Unternehmen hat sich auf die Vermittlung vonhochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugenim Premium-Segment spezialisiert. Aufgrund des großen Netzwerkes vonmehr als 800 Standorten auf vier Kontinenten können Kunden auf einbreites Beratungsangebot zurückgreifen. Darüber hinaus bietet dasUnternehmen hohe Exklusivität und Expertise der Immobilienmakler. DiePreise der angebotenen Immobilien sind dementsprechend hoch. Mitetwas Abstand folgen von Poll Immobilien und Dahler & Company.In der Branche der Bäckereien und Backshops schneiden dieBäckereien und Backstuben von Kamps am besten ab. Laut eigenerAussage hat sich das Unternehmen der Qualität verschrieben undverzichtet unter anderem auf genetisch veränderte Zusatzstoffe undFertigbackmischungen. Kamps gehört zu den zehn größtenFranchisegebern in Deutschland und ist zertifiziertes Mitglied desDeutschen Franchise-Verbandes e.V. Das Brot & Brötchen Café belegtden zweiten Platz, gefolgt von BackWerk.Die Fressnapf Tiernahrungs GmbH liegt in der KategorieHaustierbedarf ganz vorne. Mit knapp 1.500 Märkten in elfeuropäischen Ländern ist das Unternehmen mit Sitz in Krefeld dergrößte Anbieter von Haustierbedarf in Europa. Seit 1992 wird dergrößte Teil der deutschen Filialen im Franchisesystem betrieben.Durch die flächendeckende Präsenz profitieren die Kunden von einembreiten Sortiment in unterschiedlichen Preisbereichen. In denkommenden Jahren möchte das Unternehmen weiter expandieren. DasFutterhaus, einer der größten Konkurrenten, belegt den zweiten Platz.Auf Platz drei liegt die Firma Doggystyler, die sich auf dieSicherheitssysteme für den Transport von Hunden spezialisiert hat.Für die Studie "Deutschlands beste Franchise-Unternehmen" wurdenvom 1. November 2017 bis 30. April 2018 aus 350 MillionenOnline-Quellen knapp 210.000 Nennungen der rund 800mitarbeiterstärksten Franchise-Unternehmen Deutschlands aus 59Branchen gesammelt und ausgewertet. Die Methodik des SocialListenings erfasst Nachrichtenportale, Blogs und Social Media, dieeine deutsche Internetadresse haben und frei zugänglich sind. Derjeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzte damit dieBenchmark. Eine Auszeichnung erhielten diejenigen Unternehmen, diemindestens 50 Punkte in der Gesamtwertung erreichen und imBeobachtungszeitraum mindestens 12 Mal genannt wurden.Wissenschaftlich begleitet wurde die Untersuchung von derInternational School of Management (ISM). Die ISM ist eine staatlichanerkannte, private Hochschule mit Sitz in Dortmund und mehrerenbundesweiten Standorten. Sie bildet in gemeinnütziger Trägerschaftund in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen Führungsnachwuchsfür die international orientierte Wirtschaft aus. Weitere Partner derStudie sind Ubermetrics Technologies und Beck et al. Services.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- undVertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützenUnternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie derBeratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen überklassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zuerreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung vonKampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. DasFaktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft derführenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertesMitglied des Hamburger Consulting Club e.V. 