Deutliche Fortschritte bei der Digitalisierung des Finanz- und Rechnungswesens

Düsseldorf (ots) - PwC-Studie "Digitalisierung im Finanz- undRechnungswesen 2019": Fast jedes dritte Unternehmen hältTechnologieeinsatz im eigenen Finanz- und Rechnungswesen fürfortschrittlich / KI-Anwendungen für automatisiertes Auslesen vonRechnungen fast verdoppelt / Datenschutz und -sicherheit als größteHürdenDeutsche Unternehmen machen bei der Digitalisierung ihres Finanz-und Rechnungswesens deutliche Fortschritte. Dies ist eines derKernergebnisse der Studie "Digitalisierung im Finanz- undRechnungswesen 2019 - und was sie für die Abschlussprüfung bedeutet",die die Wirtschaftsprüfungs- und BeratungsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC) erstellt hat. PwC hat dafür 100 Groß-und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen befragt.Die diesjährige Analyse aktualisiert die Ergebnisse aus den Jahren2016 und 2017, die jeweils im darauffolgenden Jahr veröffentlichtwurden.Große Dynamik beim Technologieeinsatz29 Prozent der befragten Unternehmen halten den Technologieeinsatzin ihrem Finanz- und Rechnungswesen für "progressiv" oder "sehrprogressiv". Das sind deutlich mehr als in der Vorgängerstudie vonEnde 2017. Dort hatten sich nur 21 Prozent der Befragten so geäußert.Demgegenüber bezeichnen 26 Prozent ihren Technologieeinsatz als"konservativ". Prof. Dr. Rüdiger Loitz, studienverantwortlicher Autorund Leiter Capital Markets & Accounting Advisory Services bei PwCDeutschland, sagt: "Auch dieser 26-Prozent-Anteil ist ein Indikatorfür den Digitalisierungsfortschritt. Denn inzwischen sehen sich vieleUnternehmen gegenüber anderen im Rückstand - und das treibt dieEntwicklung auch bei den 'Konservativen'."Dementsprechend planen Unternehmen mittlerweile viel häufiger,neue Technologien in ihrem Finanz- und Rechnungswesen einzusetzen.Dabei nannten sie als konkrete Anwendungen vor allem dieBelegerkennung (83 Prozent gegenüber 22 Prozent Ende 2017), dendirekten Datenaustausch bzw. die direkte Datenverarbeitung (74Prozent statt 20 Prozent) sowie den Zahlungsverkehr (70 Prozentgegenüber 19 Prozent).KI-Einsatz beim Auslesen von Rechnungen fast verdoppeltZu den neuen Technologien, die Unternehmen besonders in den Blicknehmen, gehören Data Analytics, Cloud-Lösungen, Robotics undKünstliche Intelligenz (KI). KI-Anwendungen spielen für die Mehrheitder befragten Unternehmen zwar noch keine große Rolle - 56 Prozentvon ihnen setzen KI noch nicht ein, und gerade einmal jedes fünfteUnternehmen nutzt die Technologie bereits. Aber: Die Unternehmen, dieKI bereits einsetzen, tun dies inzwischen deutlicher intensiver alsEnde 2017.Während damals erst 39 Prozent der Befragten KI für dasautomatisierte Auslesen von Rechnungen und Belegen nutzten, sind esinzwischen mit 74 Prozent fast doppelt so viele. Auch beim Monitoringvon Buchungsstoffen ist die KI-Nutzung deutlich gestiegen (53 Prozentgegenüber 10 Prozent Ende 2017), ebenso bei der Konsistenzprüfung vonUnterlagen (32 Prozent statt 10 Prozent). Immer häufiger nutzenUnternehmen die Technologie auch für vorausschauende analytischeFeststellungen (21 Prozent gegenüber 0 Prozent).Entscheidend bleibt für die befragten Unternehmen, dass die vonKI-Anwendungen gelieferten Ergebnisse exakt nachvollziehbar sind - 72Prozent hielten dies für "wichtig" oder "sehr wichtig". "DasVertrauen in KI und ihr Potenzial hat insgesamt zugenommen", sagtPwC-Experte Prof. Dr. Rüdiger Loitz. "Ebenso wie beim autonomenFahren müssen auch in der Abschlussprüfung Fehler ausgeschlossensein, damit das KI-System zum Beispiel keine falschenBuchungsentscheidungen trifft."Datenschutz als größte Hürde für den TechnologieeinsatzFür die befragten Entscheider sind limitierende Faktoren für denTechnologieeinsatz deutlich relevanter geworden. Als größte Hürdegelten der Mehrheit von ihnen die hohen Anforderungen an Datenschutzund Datensicherheit - 79 Prozent äußerten sich so (gegenüber 18Prozent Ende 2017). Ebenfalls stark limitierend wirken die langenEntwicklungszyklen bis zur Marktreife sowie Differenzierungenzwischen Standard- und individuellen Lösungen (65 Prozent gegenüber14 Prozent Ende 2017). Auch die hohe Veränderungsgeschwindigkeit beiden neuen Technologien empfinden viele der Befragten als hinderlich(56 Prozent statt 13 Prozent Ende 2017). "Diese Ergebnisse spiegelnganz deutlich die Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung", sagtPetra Justenhoven, Mitglied der Geschäftsführung bei PwC Deutschland.Darüber hinaus spiele das Thema Cyber Security eine immer größereRolle. "Cyberangriffe werden nicht nur häufiger, sondern auch immerraffinierter. Die Digitalisierung der Geschäftsabläufe oder diezunehmende Allgegenwärtigkeit von Geräten des Internets der Dingemachen Unternehmen und Organisationen anfälliger für Angriffe aus demNetz."