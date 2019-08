DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG: Ordentliche Hauptversammlung hat neuen Aufsichtsrat gewählt (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG: Ordentliche Hauptversammlung hat neuen Aufsichtsrat gewählt

Berlin, 22. August 2019. Auf der heute stattgefundenen ordentlichen

Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2018 der The Grounds Real Estate

Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) haben die Aktionäre allen

Tagesordnungspunkten zugestimmt und auch einen komplett neuen Aufsichtsrat

gewählt. Dieser hat sich direkt nach der Hauptversammlung konstituiert.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft ist nun Herr Prof. Dr.

Winfried Schwatlo FRICS, Geschäftsführer der Schwatlo Management GmbH und

Professor für Immobilienwirtschaft, Kommunikation und Konfliktmanagement an

der Nürtingen-Geislingen University. Herr Prof. Dr. Schwatlo war Gründer und

langjähriger Vorstand der FOCUS Real Estate AG, einem Projektentwickler für

Handelsimmobilien. Neben der Projektentwicklung mit Fokus auf nachhaltige

Quartiere liegt sein Schwerpunkt auf Konfliktmandaten mit Problemstellungen

rund um die Projektakzeptanz.

Als sein Stellvertreter agiert Herr Sönke Schwartz, selbstständiger

Wirtschaftsprüfer in Frankfurt/Main. Er verfügt über eine mehr als

20-jährige Erfahrung in der betriebswirtschaftlichen Beratung von

Unternehmen sowie in leitenden Managementfunktionen im Immobiliensektor. Bis

2006 war er als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei den

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte und KPMG in den Bereichen Audit

und Corporate Finance/Transaktionsberatung tätig. Anschließend übte er bis

2012 leitende Funktionen im Immobiliensektor aus. Seitdem ist er als

selbstständiger Wirtschaftsprüfer mit Spezialisierung auf Transaktions- und

Restrukturierungsberatung sowie Unternehmensbewertungen tätig.

Das weitere Mitglied des Aufsichtsrats ist Herr Andreas Ingendoh, LL.M,

Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei VON TROTT ZU SOLZ LAMMEK, Fachanwalt

für Bau- und Architektenrecht sowie Miet- und Wohnungseigentumsrecht.

Spezialisiert hat sich Herr Ingendoh auf die rechtliche Begleitung von

Immobilien-Projektentwicklungen und Transaktionen. Seit 2002 ist er als

Rechtsanwalt tätig (seit 2003 in Berlin), und ist nach Tätigkeiten bei einer

deutschen und einer internationalen Großkanzlei nunmehr seit 2015 Partner

bei von Trott zu Solz Lammek in Berlin.

The Grounds dankt den zu heute ausgeschiedenen bisherigen

Aufsichtsratsmitgliedern Dr. Peter Maser, Carsten Haug und Steffen Buckwitz

für die vertrauensvolle und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit seit der

Neuausrichtung der Gesellschaft im Jahr 2017.

Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Thomas Prax, Vorstand

Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com

UBJ. GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

F. +49 (0) 40 6378 5423

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

°