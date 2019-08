DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Logistik- und Industrieinvestmentmarkt (deutsch)

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Logistik- und Industrieinvestmentmarkt

^

DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e):

Immobilien/Research Update

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Logistik- und Industrieinvestmentmarkt

22.08.2019 / 09:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

22. August 2019

Savills und IndustrialPort untersuchen deutschen Logistik- und

Industrieinvestmentmarkt 2019:

Industrieimmobilien performen weiterhin stark

* Im bisherigen Jahresverlauf wurde ein Transaktionsvolumen von rund 3,3

Mrd. Euro erzielt - ein Viertel weniger als im Vorjahr

* Die Spitzenrendite für Logistikobjekte ist in den vergangenen fünf

Jahren um 220 Basispunkte zurückgegangen

* Mieten stiegen zuletzt und wohl auch künftig überdurchschnittlich

Auf dem Investmentmarkt für Industrieimmobilien wechselten zwischen Januar

und Juli 2019 Objekte im Wert von rund 3,3 Mrd. Euro den Eigentümer. Damit

sank das Transaktionsvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut ein

Viertel. Berücksichtigt wurden hierbei sowohl Logistik- und

Produktionsimmobilien als auch Gewerbeparks, wobei Logistikimmobilien mit

knapp 2,5 Mrd. Euro für 76,3 % des Umsatzes verantwortlich zeichneten.

"Trotz dieses Rückgangs befindet sich der Investmentumsatz nach wie vor auf

einem extrem hohen Niveau - 2019 ist im langfristigen Kontext bislang das

drittstärkste Jahr aller Zeiten", konstatiert Peter Salostowitz,

Geschäftsführer des Beratungsunternehmens IndustrialPort, das den deutschen

Markt gemeinsam mit Savills unter die Lupe nimmt.

Dass der aktuelle Wert nicht auf eine nachlassende Nachfrage zurückzuführen

ist, sondern lediglich Ausdruck des zunehmenden Angebotsmangels ist, wird

auch am Verlauf der Renditen deutlich: Mit mittlerweile 4,1 % Spitzenrendite

wurde ein neues Rekordtief markiert. Savills rechnet damit, dass diese im

weiteren Jahresverlauf sogar einen Wert von 3,9 % erreicht. "Allem voran in

den Top-7-Logistikregionen finden Investoren kaum noch Objekte, die ihrem

Anforderungsprofil entsprechen. Lediglich im Gebiet Frankfurt/Rhein-Main

ging das Transaktionsvolumen nicht zurück", berichtet Bertrand Ehm, Director

Industrial Investment bei Savills. Die Knappheit macht sich insbesondere im

großvolumigen Segment und bei Portfolio-Käufen bemerkbar. So entfielen im

bisherigen Jahresverlauf nur 1,4 Mrd. Euro auf Portfolios, während es im

Vorjahr noch 2,2 Mrd. Euro waren und 2017 sogar 4,4 Mrd. Euro. "Trotz der

geringen Verfügbarkeiten ist aktuell aber noch kein Ausweichen der

Investoren festzustellen. Die Mehrheit der Anleger fokussiert auch weiterhin

auf die Ballungszentren und geht dabei lieber das Risiko ein,

Investitionspläne nicht erfüllen zu können", so Ehm weiter.

Analog zum gleichbleibend hohen Interesse auf dem Investmentmarkt bleibt

auch die Nachfrage auf Nutzerseite hoch. Da ein immer höherer Umsatzanteil

auf den E-Commerce entfällt, wird der Logistikflächenbedarf auch hierzulande

merklich zunehmen. Ein Resultat sind steigende Mieten. "Die Mieten stiegen

laut des IWIP-Indexes im vergangenen Jahr stärker als im langfristigen

Durchschnitt. Angesichts des geringen Angebots in den beliebten Lagen wird

sich dieser Trend auch zukünftig fortsetzen", prognostiziert Jan Stemshorn,

Director und Teamleader Industrial Agency bei Savills in Köln, der

gleichzeitig zu bedenken gibt, dass das Mietwachstum angesichts der massiv

gestiegenen Grundstücks- und Baukosten sogar erstaunlich moderat ausfiel.

"Entwicklungsgrundstücke sind rar gesät - dementsprechend kompetitiv stellt

sich die Marktsituation auch für Projektentwickler dar. Im Wettbewerb um

Flächen und namhafte Nutzer werden die hohen Kosten nicht in vollem Maße auf

die Mieten umgelegt."

Unser aktueller Market in Minutes Industrieimmobilienmarkt Deutschland

August 2019 (PDF) steht Ihnen kostenlos auf unserer Homepage www.savills.de

zum Download zur Verfügung.

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends, statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 35.000 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

Beziehungen investiert.

Über IndustrialPort

IndustrialPort ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit der klaren

Fokussierung auf die Lager-, Logistik- und Produktionsimmobilie sowie den

dazu gehörigen Büroflächen und deren Standorte. Grundlage der

Beratungstätigkeit ist eine umfassende Datenbank mit allen wesentlichen und

kostenbeeinflussenden Informationen über Industrieimmobilien.

IndustrialPort verfolgt einen wissenschaftlich begründeten Ansatz. Die

daraus resultierenden, indizierten Aussagen werden kombiniert mit

jahrelanger Berufserfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen der

Immobilienwirtschaft. Durch diese einmalige Konstellation können

individuelle Marktwertermittlungen, Analysen und Prognosen zu einzelnen

Hallenflächen, Standorten oder auch Märkten und Branchen erstellt werden.

Die zweite Dienstleistung des Unternehmens ist Deutschlands umfangreichster

Online-shop zu allen werttreibenden Parametern rund um die Hallenimmobile

und deren Standorten. In diesen fließen - neben eigenen Daten - in

Kooperation mit den führenden Unternehmen der Branche ermittelte Daten wie

Energie-, Sanierungs-, Lebenszyklus, FM- oder Personalkosten ein.

www.industrialport.net

---------------------------------------------------------------------------

22.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

861549 22.08.2019

°