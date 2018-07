DAX lässt am Mittag nach - Euro schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.235 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Daimler, BMW und RWE entgegen dem Trend im Plus.

BMW hatte zuletzt auf Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump mit einem einem Brief an US-Handelsminister Wilbur Ross geantwortet. Die Zölle hätten Kürzungen von Investitionen und den Verlust von Arbeitsplätzen in den USA zur Folge und würden weder das Wachstum noch die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken. Die Aktien von Fresenius, der Allianz und von Henkel rangieren gegenwärtig am Ende der Liste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 21.811,93 Punkten geschlossen (-2,21 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1639 US-Dollar (-0,25 Prozent). Auch der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.248,80 US-Dollar gezahlt (-0,35 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,50 Euro pro Gramm.

