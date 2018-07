Covestro-Aktie: Warum die Fußball-WM auch für Covestro ein Erfolg ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Durch Fußball-Weltmeisterschaft in Russland kam es auch zu Modernisierungen in den jeweiligen Stadien. Zum Beispiel wurde das drittgrößte Stadion Europas (Luschniki-Stadion in Moskau) mit einem neuen Dach ausgestattet. Das Dach besteht aus Polycarbonat-Stegplatten, die von Covestro hergestellt wurden.

Kosteneinsparungen aufgrund der Leichtigkeit der Platten!

Im Vergleich zu reinen Glasdächern hat Polycarbonat gleich mehrere Vorteile. Der wohl wichtigste ist das geringere Gewicht, denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.