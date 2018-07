Christiane Laibach neue Sprecherin der DEG-Geschäftsführung (FOTO)

Köln (ots) -- Zum 1. Juli zwei Frauen im dreiköpfigen Geschäftsführerteam- Bruno Wenn in den Ruhestand verabschiedetChristiane Laibach hat zum 1. Juli 2018 das Amt der Sprecherin derGeschäftsführung der DEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaft mbH angetreten. Sie folgt auf Bruno Wenn,der nach neun Jahren zum 30. Juni 2018 auf eigenen Wunsch in denvorzeitigen Ruhestand gegangen ist.Christiane Laibach gehört der DEG-Geschäftsführung seit Februar2015 an. Die 56jährige Volkswirtschaftlerin verantwortete bisher dasglobale Darlehens- und Beteiligungsgeschäft mit Unternehmen undFonds, die Infrastrukturfinanzierung sowie den Bereich CustomerSolutions. Im September 2017 wurde sie von der KfW alsGesellschafterin der DEG zur Sprecherin der DEG-Geschäftsführungbestellt."Wir freuen uns, dass wir mit Frau Laibach eine sowohl inDeutschland wie auch international anerkannte und sehr gut vernetzteFinanzexpertin zur Sprecherin der DEG-Geschäftsführung bestellenkönnen. Darüber hinaus danken wir Herrn Wenn für seine über 35Berufsjahre bei der KfW Bankengruppe, wo er durch sein starkesEngagement für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in vielenverschiedenen Positionen Nachhaltiges hinterlassen hat", sagte Prof.Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Laibach ist 1990 in die KfW eingetreten. Sie war dort inverschiedenen leitenden Funktionen tätig, zuletzt von 2008 bis 2015als Geschäftsführerin der KfW IPEX-Bank. Als Sprecherin derDEG-Geschäftsführung verantwortet sie die Unternehmensentwicklung undKommunikation, Personal, Recht und Compliance, die Interne Revisionsowie weiterhin den Bereich Customer Solutions.Neues Mitglied der DEG-Geschäftsführung ist Monika Beck. DieVolkswirtin nahm 2001 ihre Arbeit für die KfW auf. Von 2004 bis 2015hatte sie leitende Funktionen im Geschäftsbereich KfWEntwicklungsbank inne. 2015 wechselte sie als Abteilungsleiterin indie KfW-Compliance. In der Geschäftsführung ist Beck zuständig fürdie Marktbereiche der DEG.Damit sind jetzt zwei Frauen in der DEG-Geschäftsführung tätig.Dritter Geschäftsführer ist seit 2008 Philipp Kreutz, der dieMarktfolgebereiche der DEG verantwortet.Bilder sowie Lebensläufe der DEG-Geschäftsführung finden Sie unterhttp://ots.de/RCkeKyPressekontakt:Barbara Schrahe-TimeraDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1855Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell