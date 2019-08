Berlin (ots) -Praxisrelevantes Vortragsprogramm von Profis für Profis derReinigungsbranche in Halle 6.2 des Berliner MessegeländesDie CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services. (24.-27.9.)spricht als internationale Kompetenzplattform für Reinigung undHygiene alle Zielgruppen der Reinigungsbranche fachspezifisch an.Neben der kompletten Marktübersicht über die Innovationen vonReinigungsmaschinen und- geräten sowie Reinigungs-, Pflege- undDesinfektionsmitteln bietet das CMS Praxisforum in Halle 6.2 desBerliner Messegeländes Fortbildung pur. Ob aktuelle Themen aus derGebäudereinigung und zum neuen Rahmentarifvertrag, ob Vorträge undDiskussionen für Vertreter aus dem Gesundheits-, Hotel- undGastronomiebereich sowie aus kommunalen Einrichtungen, ob Themen rundum Arbeitsschutz, Hygiene und Gesundheit in vielen Lebensbereichen:Der fachliche Input von Profis für die Profis der Reinigungsbranchevermittelt den aktuellen Wissenstand für das tägliche Geschäft.Das CMS Praxisforum steht offen für alle Fachbesucher undAussteller der Messe. Viele dieser Vorträge werden vomQualitätsverbund Gebäudedienste als Lehrinhalte anerkannt. Eineaktuelle Übersicht unter http://ots.de/feLBfr.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell