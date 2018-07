Businessfrühstück am 12.9. in Düsseldorf: Gesunde Führungskräfte und Mitarbeiter - welche Gesundheitsvorsorge sich für Unternehmen wirklich lohnt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Welche Vorsorgemaßnahmen Unternehmen ihren Mitarbeitern anbietenkönnen, welche medizinisch sinnvoll sind und worauf verzichtet werdenkann, beantworten die Experten der ias PREVENT GmbH beimBusiness-Frühstück: "Welche Vorsorge ist für Sie und Ihre Mitarbeitermedizinisch wirklich sinnvoll?"Gesundheit und Leistungsfähigkeit spielen in allen Lebenslageneine übergeordnete Rolle, auch in der Arbeitswelt. UngeplanteAusfälle von Mitarbeitern können für Unternehmen und Organisationeneine Verzögerung wichtiger Projekte zur Folge haben. Die Konsequenz:schwerwiegende produktions- oder umsatzbezogene Einbußen.Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 12. September 2018 imias PREVENT Zentrum Düsseldorf statt.Ablauf:09:00 Uhr: Frühstückssnack, Begrüßung und Einführung09:30 Uhr: Fachvortrag Dr. Daniel Krause, Facharzt für InnereMedizin und Kardiologie (ias PREVENT GmbH)11:00 Uhr: Gemeinsamer Austausch und BeratungPlatzreservierungen via E-Mail an:prevent.duesseldorf@ias-gruppe.de. Anmeldungen sind bis zum 31.August 2018 möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, dieTeilnahme ist kostenfrei.Die ias PREVENT GmbH gehört zur ias-Gruppe. Als einer derführenden Anbieter der Branche entwickelt die ias-Gruppepräventionsorientierte Lösungen, die Führungskräfte, Mitarbeiter undganze Organisationen gesund, leistungsfähig und erfolgreich halten.Die Leistungen der ias-Gruppe: Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit,Arbeitspsychologie, Psychosoziale Beratung, BetrieblicheGesundheitsförderung, Persönliches Gesundheitsmanagement,Betriebliches Gesundheitsmanagement, Leistungsfähigkeitsmanagement.Standorte mit ias PREVENT-Zentren: Berlin, Baden-Baden, Düsseldorf,Hamburg, Karlsruhe, München, Stuttgart.Weiterführende Informationen zur ias PREVENT GmbH: www.prevent.dePressekontakt:Nadine SiedersReferentin Kommunikation und PressearbeitNadine.sieders@ias-gruppe.deTel: 030 820015-831Original-Content von: ias-Gruppe, übermittelt durch news aktuell