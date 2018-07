"Der Bund kann auch ohne umfangreiche finanzielle Mittel viel erreichen" / IB begrüßt die angekündigte konzertierte Aktion zur Fachkräfteakquise / Mehr als 2000 Fachkräfte in acht Jahren

Frankfurt am Main (ots) - Die Anfragen kommen vor allem vonKliniken im Westen und Südwesten der Republik: Seit 2010 hat der IBmehr als 2000 Krankenpflegerinnen und -pfleger, Hebammen undKinderkrankenpflegekräfte an Krankenhäuser und Universitätsklinikenvermittelt. Die meisten von ihnen stammen aus Regionen in Italien mithoher Arbeitslosigkeit, aber auch Fachleute aus Spanien und vomBalkan sind darunter. Aktuell streckt der IB seine Fühler auch nachGriechenland aus, in Bosnien, Serbien und Mazedonien ist er schon."Wir achten natürlich besonders darauf, dem regionalenArbeitsmarkt keine Fachkräfte zu entziehen, die dort selbst gebrauchtwerden", sagt Gerardo Cardiello vom IB in Stuttgart. "Aber in einigenBereichen Italiens liegt beispielsweise die Jugendarbeitslosigkeitbei 60 Prozent. Gleichzeitig ist die Ausbildung von Pflegekräften inItalien hervorragend. Hier nehmen immer wieder gerne ausgebildeteFachleute die Chance wahr, in Deutschland beruflich neu anzufangen",so Cardiello. In Pirmasens in der Pfalz ist der IB ebenfalls imAuftrag von Kliniken aktiv und hat seit 2015 schon mehr als 100Pflegefachkräfte aus dem Ausland vermittelt. Aufgabe des IB ist esnicht nur, die Interessenten zu finden. Er kümmert sich auch um dieAnerkennung der Qualifikation, hilft in seinen Sprachinstituten beimDeutschlernen und bietet für die Zeit der Eingewöhnung in IB-eigenenHäusern ein Dach über dem Kopf."Wir wissen, dass es klappen kann, deshalb begrüßen wir dieangekündigte Initiative von Gesundheitsminister Spahn,Familienministerin Giffey und Arbeitsminister Heil zur Unterstützungder Fachkräfteakquise im Ausland auch ausdrücklich", sagt dieIB-Präsidentin Petra Merkel. "Bei der Anerkennung vonQualifikationen, bei der Vergabe von Visa für Menschen ausNicht-EU-Ländern und der Beschleunigung von Einreiseverfahren durchdie deutschen Vertretungen im Ausland kann der Bund eine Mengeerreichen, ohne dass dafür umfangreiche finanzielle Mittelbereitgestellt werden müssten" so Merkel. Die Kosten für dieFachkräfteakquise tragen aktuell noch die Einrichtungen, in derenAuftrag der IB aktiv ist. "Wir appellieren dringend darum, jetzt dieErfahrungen von Trägern wie dem IB zu nutzen, der schon seit vielenJahren in diesem Bereich aktiv ist."Als wichtiges Mitglied in europäischen Netzwerken undZusammenschlüssen wie Solidar und dem Europäischen VerbandBeruflicher Bildungsträger (EVBB) wird der IB seine Kontakte inEuropa nutzen, um die Initiative zu einem Erfolg werden zu lassen,verspricht die IB-Präsidentin. "Wir müssen aber auch den sozialenAusgleich im Auge haben. Es kann nicht sein, dass wir als reichesIndustrieland eigene Lücken im Pflegebereich schließen und dann inanderen Ländern Arbeitskräfte fehlen." Darauf, so Petra Merkel, werdeder IB besonders achten.Pressekontakt:Internationaler BundPressestelleDirk AltbürgerTel. 069 94545112 u. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell